Tradegate-Aktienkurs Axon Enterprise-Aktie:

49,49 EUR -1,02% (04.10.2019, 21:58)



NASDAQ-Aktienkurs Axon Enterprise-Aktie:

54,86 USD +1,03% (04.10.2019, 22:00)



ISIN Axon Enterprise-Aktie:

US05464C1018



WKN Axon Enterprise-Aktie:

A2DPZU



Ticker-Symbol Axon Enterprise-Aktie Deutschland:

TCS



Nasdaq Ticker-Symbol Axon Enterprise-Aktie:

AAXN



Kurzprofil Axon Enterprise Inc.:



Axon Enterprise (ISIN: US05464C1018, WKN: A2DPZU, Ticker-Symbol: TCS, Nasdaq-Symbol: AAXN) (bis April 2017: Taser International, Inc.) ist unter anderem der Hersteller der Elektroschockpistole Taser, sowie auch von sogenannten Bodycams unter dem Markennamen Axon. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Scottsdale, Arizona. (07.10.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Axon Enterprise-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Axon Enterprise (ISIN: US05464C1018, WKN: A2DPZU, Ticker-Symbol: TCS, Nasdaq-Symbol: AAXN) unter die Lupe.Eine der Super-Aktien der vergangenen Jahre sei Axon Enterprise, Hersteller des Taser. Wer rechtzeitig das Potenzial des tragbaren Elektroschockgeräts erkannt und in Axon Enterprise investiert habe, blicke auf eine Traumrendite zurück. Seit dem Tief im Jahr 2002 betrage das Plus 22.000%!Ausgereizt sei die Story noch längst nicht, denn in vielen Ländern und Regionen sei der Taser entweder nur sehr begrenzt oder gar nicht erlaubt. Der Elektroschocker jage 50.000 Volt in den Körper, was in der Regel keine bleibenden Schäden beim Getroffenen hinterlasse.Benutzen dürften ihn trotzdem zumeist nur Polizisten, doch das soll sich laut Insidern bald ändern. Derzeit werde zum Beispiel in Koblenz diskutiert, ob der kommunale Ordnungsdienst mit den E-Schockern ausgerüstet werden dürfe.Angesichts des enormen Potenzials von Tasern und Bodycams sei Axon Enterprise mit einem 2020er-KGV von 47 nicht teuer. Der Börsenwert betrage nur 3,7 Mrd. USD. Die Axon Enterprise-Aktie könne mittel- bis langfristig weitere 100% zulegen. Die aktuelle Kursdelle im Zuge der Gesamtmarktschwäche sei eine Kaufchance für Mutige, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.10.2019)Börsenplätze Axon Enterprise-Aktie: