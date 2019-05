ISIN Axel Springer-Aktie:

DE0005501357



WKN Axel Springer-Aktie:

550135



Ticker-Symbol Axel Springer-Aktie Deutschland:

SPR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Axel Springer-Aktie:

AXELF



Eurex Optionskürzel Axel Springer-Aktienoption:

SPR



Kursprofil Axel Springer SE:



Die Axel Springer SE (ISIN: DE0005501357, WKN: 550135, Ticker-Symbol: SPR, Nasdaq-Symbol: AXELF) ist ein börsennotierter deutscher Medienkonzern und verlegt unter anderem die Tageszeitungen BILD und DIE WELT. Der Axel Springer Verlag wurde 1946 von Axel Springer gegründet; der Sitz der Axel Springer SE ist das Axel-Springer-Haus in Berlin. Ein zweiter Verlagsstandort der Axel Springer SE ist Hamburg. Der Axel Springer-Konzern hat Tochtergesellschaften in Frankreich, Spanien, der Schweiz und Russland.



Die Axel Springer SE will der führende digitale Verlag werden. Bereits heute tragen die digitalen Medienkanäle über ein Drittel zum Konzernumsatz bei, mehr als jeder andere Geschäftsbereich.



Durch konsequente Internationalisierung und Digitalisierung ist die Axel Springer SE heute nicht nur Marktführer im deutschen Printgeschäft, sondern auch mit Tochtergesellschaften, Joint Ventures und Lizenzen in 44 Ländern aktiv. Die Axel Springer SE erwirtschaftet jeweils mehr als ein Drittel des Umsatzes mit internationalem Geschäft und mit digitalen Medien.



Die Aktie der Axel Springer SE ist Bestandteil des MDAX. (08.05.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Axel Springer-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Medienkonzerns Axel Springer SE (ISIN: DE0005501357, WKN: 550135, Ticker-Symbol: SPR, Nasdaq-Symbol: AXELF).Der Umsatz sei in Q1/2019 leicht um 0,2% (organisch: +3,2%) y/y zurückgegangen, was in etwa der Analystenprognose entsprochen habe. Der Konzern habe dabei erneut vom Wachstum der digitalen Medien bzw. vom Geschäft mit Online-Anzeigen profitieren können. Jedoch habe sich hier im Vergleich zum Vorjahr die Wachstumsdynamik deutlich verlangsamt. Die Ergebnisentwicklung in Q1 sei aus Sicht des Analysten gemischt ausgefallen. Der im März erstmals präsentierte und enttäuschend ausgefallene Ausblick für das laufende Geschäftsjahr sei nun zum Teil reduziert worden. Hierfür sei aber auch der Anfang Mai bekannt gegebene Verkauf von 51% der Anteile an der @Leisure-Gruppe verantwortlich. Wegen der aus seiner Sicht verhalten ausgefallenen Q1-Zahlen und des zum Teil reduzierten Ausblicks, habe der Analyst seine EPS-Erwartungen für 2019 (u.a. EPS (berichtet): 1,92 (alt: 2,44) Euro) und auch für 2020 (u.a. EPS (berichtet): 2,36 (alt: 2,80) Euro) erneut gesenkt.Als Digitalverlag habe Axel Springer ein langfristig solide wachsendes Geschäftsmodell. Zudem biete die Digitalisierung langfristige Wachstumspotenziale. Auf dem gegenwärtigen Bewertungsniveau sehe Friebel derzeit unverändert nur ein moderates Aufwärtspotenzial für die Aktie.Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Rating für die Axel Springer-Aktie. Das Kursziel werde bei 53 Euro belassen. (Analyse vom 08.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Axel Springer-Aktie:49,18 EUR -0,97% (08.05.2019, 14:27)Tradegate-Aktienkurs Axel Springer-Aktie:49,12 EUR -0,73% (08.05.2019, 13:52)