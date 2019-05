Tradegate-Aktienkurs Axel Springer-Aktie:

55,05 EUR 0,00% (31.05.2019, 13:10)



ISIN Axel Springer-Aktie:

DE0005501357



WKN Axel Springer-Aktie:

550135



Ticker-Symbol Axel Springer-Aktie Deutschland:

SPR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Axel Springer-Aktie:

AXELF



Eurex Optionskürzel Axel Springer-Aktienoption:

SPR



Kursprofil Axel Springer SE:



Die Axel Springer SE (ISIN: DE0005501357, WKN: 550135, Ticker-Symbol: SPR, Nasdaq-Symbol: AXELF) ist ein börsennotierter deutscher Medienkonzern und verlegt unter anderem die Tageszeitungen BILD und DIE WELT. Der Axel Springer Verlag wurde 1946 von Axel Springer gegründet; der Sitz der Axel Springer SE ist das Axel-Springer-Haus in Berlin. Ein zweiter Verlagsstandort der Axel Springer SE ist Hamburg. Der Axel Springer-Konzern hat Tochtergesellschaften in Frankreich, Spanien, der Schweiz und Russland.



Die Axel Springer SE will der führende digitale Verlag werden. Bereits heute tragen die digitalen Medienkanäle über ein Drittel zum Konzernumsatz bei, mehr als jeder andere Geschäftsbereich.



Durch konsequente Internationalisierung und Digitalisierung ist die Axel Springer SE heute nicht nur Marktführer im deutschen Printgeschäft, sondern auch mit Tochtergesellschaften, Joint Ventures und Lizenzen in 44 Ländern aktiv. Die Axel Springer SE erwirtschaftet jeweils mehr als ein Drittel des Umsatzes mit internationalem Geschäft und mit digitalen Medien.



Die Aktie der Axel Springer SE ist Bestandteil des MDAX. (31.05.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Axel Springer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medienkonzerns Axel Springer SE (ISIN: DE0005501357, WKN: 550135, Ticker-Symbol: SPR, Nasdaq-Symbol: AXELF) unter die Lupe.Der Medienkonzern Axel Springer wolle sich den US-Finanzinvestor KKR an Bord holen und mit einem solchen Milliardendeal das Wachstum vorantreiben. Der Vorstand und Großaktionärin Friede Springer seien mit der US-Beteiligungsgesellschaft in Verhandlungen. Die Anleger hätten Hoffnung auf noch mehr Kursgewinne.Einen Tag nach dem Paukenschlag kehre am Freitag erst einmal Ruhe ein: Die Axel Springer-Aktie notiere am Vormittag leicht im Minus, verliere 0,4 Prozent auf 54,90 Euro. Am Donnerstag habe die Aktie über 20 Prozent zugelegt.Die Privatbank Berenberg habe Axel Springer angesichts der jüngsten Nachrichten von "Verkaufen" auf "Halten" aufgestuft und das Kursziel von 43 auf 52 Euro angehoben. "Wenn Springer von der Börse genommen wird, könnte dies die Flexibilität bei Zukäufen im Online-Rubrikengeschäft erhöhen", so Analystin Sarah Simon.Springer habe am Mittwoch gemeldet, dass der Vorstand "mit der Sondierung dieser Transaktion seine Wachstumsstrategie zur langfristigen Steigerung des Unternehmenswertes verfolgt". KKR wolle als langfristig orientierter Investor diese Strategie gemeinsam in einem Konsortium mit Friede Springer und Mathias Döpfner unterstützen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Axel Springer-Aktie:XETRA-Aktienkurs Axel Springer-Aktie:55,05 EUR -0,09% (31.05.2019, 12:55)