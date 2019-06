ISIN Axel Springer-Aktie:

DE0005501357



WKN Axel Springer-Aktie:

550135



Ticker-Symbol Axel Springer-Aktie Deutschland:

SPR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Axel Springer-Aktie:

AXELF



Eurex Optionskürzel Axel Springer-Aktienoption:

SPR



Kursprofil Axel Springer SE:



Die Axel Springer SE (ISIN: DE0005501357, WKN: 550135, Ticker-Symbol: SPR, Nasdaq-Symbol: AXELF) ist ein börsennotierter deutscher Medienkonzern und verlegt unter anderem die Tageszeitungen BILD und DIE WELT. Der Axel Springer Verlag wurde 1946 von Axel Springer gegründet; der Sitz der Axel Springer SE ist das Axel-Springer-Haus in Berlin. Ein zweiter Verlagsstandort der Axel Springer SE ist Hamburg. Der Axel Springer-Konzern hat Tochtergesellschaften in Frankreich, Spanien, der Schweiz und Russland.



Die Axel Springer SE will der führende digitale Verlag werden. Bereits heute tragen die digitalen Medienkanäle über ein Drittel zum Konzernumsatz bei, mehr als jeder andere Geschäftsbereich.



Durch konsequente Internationalisierung und Digitalisierung ist die Axel Springer SE heute nicht nur Marktführer im deutschen Printgeschäft, sondern auch mit Tochtergesellschaften, Joint Ventures und Lizenzen in 44 Ländern aktiv. Die Axel Springer SE erwirtschaftet jeweils mehr als ein Drittel des Umsatzes mit internationalem Geschäft und mit digitalen Medien.



Die Aktie der Axel Springer SE ist Bestandteil des MDAX. (14.06.2019/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Axel Springer-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der Aktie des Medienkonzerns Axel Springer SE (ISIN: DE0005501357, WKN: 550135, Ticker-Symbol: SPR, Nasdaq-Symbol: AXELF), erhöht aber das Kursziel von 46 auf 63 Euro.Das Berliner Medienhaus habe sich mit KKR einen strategischen Partner zur Unterstützung der langfristigen Wachstumsstrategie an Bord geholt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Den übrigen Aktionären sei ein Angebot i.H.v. 63 Euro je Aktie angekündigt worden, die den Aktionären beim Verkauf einen erheblichen Anteil des angestrebten langfristigen Werts sofort und im Voraus sichern solle. Angesichts der derzeit erwarteten Geschäftsentwicklung, die durch die abermalige Anpassung der Prognose untermauert werde, sei das Kursniveau um die 63 Euro für kurz- bis mittelfristig agierende Anleger lukrativ. Sehr langfristig denkende Investoren könnten dagegen an die Zielrenditen von KKR denken und beim Medienkonzern am Ball bleiben, sollten aber an die durchschnittliche Haltedauer der Beteiligungen von KKR denken, die bei durchschnittlich acht Jahren liege.Vor diesem Hintergrund und unter Berücksichtigung des Empfehlungshorizontes von 6 bis 12 Monaten stuft Holger Fechner, Analyst der NORD LB, in einer aktuellen Aktienanalyse die Axel Springer-Aktie von halten auf verkaufen herab und hebt das Kursziel von 46 auf 63 Euro an. (Analyse vom 14.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Axel Springer-Aktie:XETRA-Aktienkurs Axel Springer-Aktie:62,05 EUR -0,32% (14.06.2019, 14:35)Tradegate-Aktienkurs Axel Springer-Aktie:62,10 EUR -0,24% (14.06.2019, 15:07)