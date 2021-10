ISIN Aves One-Aktie:

Die Aves One AG (ISIN: DE000A168114, WKN: A16811, Ticker-Symbol: AVES) ist ein stark wachsender Investor im Bereich langlebiger Logistik-Assets mit dem Fokus auf Güterwaggons für die Schiene. Standardcontainer für die Schifffahrt, Wechselbrücken für die Straße sowie Logistikimmobilien gehören ebenfalls zum Portfolio der Aves One AG. Zu ihren Endkunden zählen staatliche Bahngesellschaften, Industrie- und Logistikunternehmen.



Die weiter zunehmende Globalisierung der Warenströme führt zu einem erhöhten Transportvolumen. Das Wachstum der Weltwirtschaft soll bis 2019 mehr als 3,6 Prozent per annum betragen. Zudem soll sich der Frachtverkehr bis 2050 vervierfachen. All diese Faktoren führen zu einer erhöhten Nachfrage nach Logistik-Equipment. Das aktuell niedrige Zinsniveau bietet zusätzlich eine solide Finanzierungsbasis für Investitionen in langlebige Logistik-Assets mit guten Wachstumschancen. Darüber hinaus bieten die Liberalisierung des Bahnmarktes, die Optimierung der Logistikketten und der anhaltende Outsourcing-Trend gute Marktbedingungen für die Vermietung in all den Geschäftsbereichen. Von diesem positiven Marktumfeld möchte Aves One profitieren.



Bei den Güterwagen - wie auch bei Containern und Logistikimmobilien - handelt es sich um langlebige Assets mit stabilen Cash-Flows. Die Bewirtschaftung der Assets, also Vermietung und Instandhaltung, werden durch externe Assetmanager (analog eines Immobilienverwalters) übernommen. Als Bestandshalter und Eigentümer der Logistik-Assets übernimmt die Aves One die Steuerung und Kontrolle der Assetmanager, die Gewichtung der Geschäftsbereiche und das Portfolio Management. So konnte das Unternehmen einerseits eine breit diversifizierte Endkundenbasis mit führenden Staatsbahnen, Reedereien, Industrie- und Chemieunternehmen aufbauen. Andererseits hat es ein attraktives Asset-Portfolio entwickelt.



Es ist geplant, das Portfolio der Gesellschaft bis zum Jahr 2020 auf ein Volumen von mehr als einer Milliarde Euro auszubauen. Hervorragende Marktzugänge durch Management und Partner bilden das Fundament für den kontinuierlichen Ausbau der Gesellschaft. (21.10.2021/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Aves One-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Aves One AG (ISIN: DE000A168114, WKN: A16811, Ticker-Symbol: AVES) unter die Lupe.Das Geschäftsjahr 2021 sei bei der Aves One AG besonders stark von zwei Ereignissen geprägt gewesen. Einerseits habe die im März 2021 angekündigte Veräußerung des Seecontainer-Bereiches zu erheblichen Veränderungen der operativen Kennzahlen sowie zu einer stärkeren Fokussierung der Geschäftsstrategie geführt. Auf der anderen Seite habe ein Konsortium aus den Gesellschaften Swiss Life Asset Managers und Vauban Infrastructure Partners im August 2021 ein Übernahmeangebot an die Aktionäre der Aves One AG abgegeben.Im Rahmen des aktualisierten DCF-Bewertungsmodells haben die Analysten der GBC AG einen neuen fairen Wert von 14,20 EUR ermittelt. Einerseits habe die beschriebene Anhebung des WACC zu einer Kurszielreduktion geführt. Auf der anderen Seite habe der Roll-Over-Effekt, im Rahmen dessen die Kurszielbasis auf den 31.12.2022 (bisher: 31.12.2021) verlängert worden sei, zu einer Kurszielsteigerung geführt. Nach Bekanntgabe des Übernahmeangebotes habe sich der Aves One-Aktienkurs zunächst in etwa auf den Angebotspreis eingependelt, bevor dieser zuletzt nochmals etwas angestiegen sei.Auf Basis des aktuellen Kursniveaus vergeben Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, für die Aves One-Aktie das Rating "halten" (bisher: "under review"). (Analyse vom 21.10.2021)