Weniger gut sei es für den größten Bekleidungseinzelhändler der USA, GAP (ISIN: US3647601083, WKN: 863533, Ticker-Symbol: GAP) gelaufen. Das Unternehmen habe im abgelaufenen Quartal beim vergleichbaren Umsatz deutlich weniger erwirtschaftet als von Marktteilnehmern erwartet. Die Aktie habe mit einem nachbörslichen Minus von 7,2% reagiert.



Die chinesische Handelsplattform Alibaba (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) habe zwar mit seiner Umsatzentwicklung (+61%) die Erwartungen übertreffen können, doch hätten fortgesetzte Investitionen auf der Profitabilität gelastet. Die Aktie habe rund 3% verloren.



Derweil seien nach Kommentaren des zuständigen US-Richters bzgl. der vom Medizinkonzern Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) abgeblasenen Übernahme des US-Generikaherstellers Akorn, die Akorn-Aktien (ISIN: US0097281069, WKN: 888920, Ticker-Symbol: FDA) um 17% eingebrochen.



Nächste Woche würden u.a. Best Buy (ISIN: US0865161014, WKN: 873629, Ticker-Symbol: BUY), VIG (ISIN: AT0000908504, WKN: A0ET17, Ticker-Symbol: WSV2, Wien: VIG) und IMMOFINANZ (ISIN: AT0000A21KS2, WKN: A2JN9W, Ticker-Symbol: IMO1, Wien: IIA) ihre Quartalszahlen präsentieren. (24.08.2018/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Am gestrigen Handelstag ging es vergleichsweise ruhig in punkto Einzeltitel zu, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Eine letzte Tranche Unternehmen hätten aber noch ihre Quartalszahlen berichtet. So würden die Aktien von Autodesk (ISIN: US0527691069, WKN: 869964, Ticker-Symbol: AUD) - ein US-Software-Unternehmen für digitales 2D- und 3D-Design - nachbörslich dank eines über den Erwartungen liegenden Quartalsberichts um 7,8% klettern.