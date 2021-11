Börsenplätze Autodesk-Aktie:



Autodesk Inc. (ISIN: US0527691069, WKN: 869964, Ticker-Symbol: AUD, NASDAQ-Symbol: ADSK) ist ein weltweit führender Software-Anbieter. Seine Technologie umfasst die Bereiche Architektur, Konstruktion, Produktdesign, Fertigung sowie Medien und Unterhaltung und unterstützt Innovatoren weltweit, große und kleine Herausforderungen zu meistern. Von grüneren Gebäuden über intelligentere Produkte bis hin zu fesselnden Blockbustern - die Software von Autodesk hilft den Kunden, eine bessere Welt für alle zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter autodesk.com oder über Twitter: @autodesk. (24.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Autodesk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Autodesk Inc. (ISIN: US0527691069, WKN: 869964, Ticker-Symbol: AUD, NASDAQ-Symbol: ADSK) unter die Lupe.Der US-Konzern Autodesk habe am Dienstag nach US-Börsenschluss Quartalszahlen vorgelegt und dabei die Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr gekappt. Die Wall Street quittiere dies zur Wochenmitte mit einem drastischen Kurssturz bei der Autodesk-Aktie: Die Papiere des Bausoftware-Entwicklers würden auf ein Mehrjahrestief fallen.Konkret habe Autodesk im dritten Quartal ein Umsatzwachstum von 18 Prozent auf 1,13 Milliarden Dollar erzielt. Der Gewinn je Aktie habe sich dabei auf 1,33 Dollar belaufen, nach 1,04 Dollar im Vorjahreszeitraum. Analysten hätten im Schnitt zuvor mit Erlösen von 1,12 Milliarden Dollar sowie einem Gewinn je Aktie von 1,26 Dollar gerechnet.Für das kommende Quartal habe der US-Konzern einem Umsatz von 1,19 bis 1,20 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Unter dem Strich rechne Autodesk dabei mit einem ein Gewinn je Aktie von 1,41 bis 1,47 Dollar. Im laufenden Geschäftsjahr erwarte das Unternehmen zudem nun nur noch einen ein Gewinn je Aktie von 4,98 bis 5,04 Dollar, bisher habe die Prognose bei 4,91 bis 5,06 Dollar gelegen. Bei all diesen Kennzahlen hätten einige Analysten bereits mehr auf dem Zettel.Der schwache Ausblick spiegle die durchwachsenen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Baubranche wider: Neben Lieferkettenproblemen belaste auch die Corona-Pandemie weiter viele Unternehmen aus dem Sektor.Die Autodesk-Aktie befindet sich derzeit nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionär", so Jan Paul Fóri. (Analyse vom 24.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link