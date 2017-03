Paris (www.aktiencheck.de) - Schneller, größer, teurer - das sind die Trends des diesjährigen Genfer Autosalons, der vom 9. bis zum 19. März seine Pforten geöffnet hat, so die Analysten von BNP Paribas.



Während die Autohersteller auf der Automesse in Paris vor rund einem halben Jahr noch die Elektro-Revolution gefeiert hätten, stünden in der Schweiz wieder vermehrt Luxuskarossen und SUVs im Mittelpunkt. Noch würden die Hersteller mit dieser Strategie ganz gut fahren. Zwar solle sich nach Einschätzung des Branchenverbands VDA das globale Wachstum im Jahr 2017 leicht abschwächen, doch mit einem weltweiten Pkw-Absatz von voraussichtlich 85 Millionen Neufahrzeugen - dies entspreche einem Plus von 3 Prozent gegenüber 2016 - könne die Branche wohl dennoch ganz gut leben, zumal die aktuellen Probleme wie etwa der Dieselskandal Schlimmeres hätten vermuten lassen. Rund würden die Geschäfte unter anderem in Deutschland und in den USA laufen - für diesen Markt prognostiziere der VDA eine Bestätigung des bisherigen Rekordabsatzes von 17,5 Millionen Fahrzeugen.



Auch die langfristigen Wachstumsaussichten könnten sich sehen lassen. Laut einer Studie von McKinsey könnten sich die Umsätze der weltweiten Automobilindustrie bis 2030 fast verdoppeln - und damit einhergehend wohl auch der STOXX 600 Automobiles & Parts noch ordentlich Luft nach oben haben. Der klassische Fahrzeugverkauf in den etablierten Märkten werde den Experten zufolge jedoch stagnieren, großes Potenzial bestehe hingegen in den aufstrebenden Schwellenstaaten. Zudem sollten die heute schon wichtigen Trends wie autonomes Fahren, Elektrifizierung und Mobilitätsangebote an Bedeutung gewinnen. (10.03.2017/ac/a/m)







