"Australiens Wirtschaft auf Erholungskurs"

Bonn (www.aktiencheck.de) - In seiner Rede zum Thema "Covid, unsere sich wandelnde Wirtschaft und Geldpolitik" schlug RBA-Gouverneur Lowe zuletzt einen allgemein optimistischen Ton an und wiederholte Schlüsselpunkte aus dem jüngsten veröffentlichten "Statement on Monetary Policy", so die Analysten von Postbank Research.



Dabei habe er die auf der letzten Sitzung beschlossene erneute Lockerung der Geldpolitik und die dadurch eingeleitete mittelfristige Verlagerung der Konjunkturunterstützung hin zu einer expansiveren Finanzpolitik erläutert. Er habe festgestellt, dass beträchtliche politische Impulse die Bilanzen von Haushalten und Unternehmen gestärkt hätten und dies - neben dem "Erfolg bei der Eindämmung des Virus" - Australien "auf einen Erholungskurs gebracht" habe. Die neusten Arbeitsmarktdaten würden diese Einschätzung stützen. Die Gesamtzahl der Arbeitsplätze sei zwischen dem 17. Oktober und dem 31. Oktober um 0,5 Prozent gestiegen, wobei die Niveaus der vorangegangenen Wochen ebenfalls etwas nach oben korrigiert worden seien. Zwar scheine der Rückgang der Lohnsubvention Anfang Oktober auf der Entwicklung des Arbeitsmarktes gelastet zu haben, doch im weiteren Verlauf des Monats hätten sich die Bedingungen bereits verbessert, da die Lockdown-Beschränkungen in Victoria gelockert worden seien. Das gestern veröffentlichte Protokoll der November-Notenbanksitzung habe nur wenige neue Informationen enthalten. In Bezug auf die Geldpolitik sei im Protokoll allerdings festgestellt worden, dass "der Vorstand bereit ist, mehr zu tun, falls dies erforderlich sein sollte". (18.11.2020/ac/a/m)



