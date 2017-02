Tradegate-Aktienkurs Agnico-Eagle Mines-Aktie:

44,00 Euro +2,21% (23.02.2017, 15:43)



NYSE-Aktienkurs Agnico-Eagle Mines-Aktie:

USD 46,55 +2,35% (23.02.2017, 15:44)



ISIN Agnico-Eagle Mines-Aktie:

CA0084741085



WKN Agnico-Eagle Mines-Aktie:

860325



Ticker-Symbol Agnico-Eagle Mines-Aktie Deutschland:

AE9



NYSE Ticker Symbol Agnico-Eagle Mines-Aktie: AEM



Kurzprofil Agnico-Eagle Mines Ltd.:



Agnico-Eagle Mines Ltd. (ISIN: CA0084741085, WKN: 860325, Ticker-Symbol: AE9, NYSE-Symbol: AEM) ist ein in Kanada beheimateter Goldproduzent mit Minenaktivitäten in Quebec, Nordmexiko und in Finnland.

(23.02.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - Agnico-Eagle Mines-Aktienanalyse des Analysten Greg Barnes von TD Securities:Im Rahmen einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Greg Barnes von TD Securities die Aktien von Agnico-Eagle Mines Ltd. (ISIN: CA0084741085, WKN: 860325, Ticker-Symbol: AE9, NYSE-Symbol: AEM) weiterhin zu halten.Um die positiven Entwicklungsentscheidungen von Agnico-Eagle Mines Ltd. hinsichtlich der Projekte Meliadine, Amaruq und LaRonde Zone 5 zu berücksichtigen ebenso wie die jüngste Guidance des Unternehmens, sei das Bewertungsmodell angepasst worden.Die Analysten von TD Securities schätzen, dass Agnico-Eagle Mines bis 2020 eine Goldproduktion von rund 2,0 Mio. Unzen erreichen könne. Bis 29024/25 sollte dieses Niveau dann beibehalten werden können. Dieses Produktionsprofil stehe in starkem Gegensatz zu den Aussichten der Peer Group, die generell mit einem stagnierenden bzw. rückläufigem Produktionsvolumen zu kämpfen habe.Allerdings müsse sich Agnico-Eagle Mines in den kommenden beiden Jahren auf einen negativen Free Cash flow gefasst machen. Erst in 2019 dürfte das Unternehmen wieder in positives Terrain kommen. Anleger hätten das Produktionswachstum und das gut finanzierte Geschäftsmodell bereits honoriert, weshalb nur noch begrenztes Ertragspotenzial vorhanden sein dürfte.Börsenplätze Agnico-Eagle Mines-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Agnico-Eagle Mines-Aktie:43,81 Euro +3,55% (23.02.2017, 15:14)