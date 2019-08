In den USA hätten die Börsen ebenso Zuwächse verzeichnet. Der Dow Jones Industrial Average (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe sich im Monatsvergleich mit einem Plus von 1,0 Prozent entwickelt, der marktbreite S&P 500-Index (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe sich um 1,3 Prozent verbessert. Das Marktgeschehen sei insbesondere von den Hoffnungen auf eine baldige Lockerung der Geldpolitik durch die US-Notenbank beflügelt worden. Die großen Leitindices hätten dabei zwischenzeitlich neue Rekordhöchststände erreicht. Ende Juli seien die Markterwartungen in einem ersten Zinssenkungsschritt erfüllt worden. Ferner sei im Juli die Berichtssaison zum zweiten Quartal gestartet. Insgesamt hätten bisher mehr als die Hälfte der US-Unternehmen beim Umsatz- und Gewinnwachstum die Analysten positiv überraschen können.



Die europäischen Aktienmärkte hätten im Berichtsmonat uneinheitlich geschlossen. Der EURO STOXX 50-Index (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) habe 0,2 Prozent verloren, der marktbreite STOXX Europe 600-Index (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820) 0,2 Prozent zugelegt. Ein großer Treiber sei die Geldpolitik gewesen. Hoffnungen der Investoren auf Lockerungsmaßnahmen hätten die Aktienmärkte im Vorfeld der Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) steigen lassen. Die Notenbank habe dann auch entsprechende Schritte angekündigt. Das Konjunkturumfeld habe jedoch das Geschehen belastet. Der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe in der Eurozone sei im Juli auf 46,4 Punkte gefallen und liege damit deutlich unterhalb der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Der Einkaufsmanagerindex für den Servicebereich habe sich robust gezeigt, habe sich aber auch etwas abgeschächt.



In Japan habe der Nikkei 225-Index (ISIN: JP9010C00002, WKN: NK225) ein Plus von 1,2 Prozent verzeichnet. Dagegen hätten die Schwellenländerbörsen gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in lokaler Währung Verluste in Höhe von 1,5 Prozent hinnehmen müssen. Mit einem weiter abflachenden Wirtschaftswachstum und einer möglichen erneuten Eskalation im Handelsstreit dürfte das Kapitalmarktumfeld anspruchsvoll bleiben. Unterstützend sollten die Maßnahmen der Notenbanken sein, soweit sie die eingepreisten Erwartungen erfüllen würden. (Ausgabe vom 07.08.2019)

