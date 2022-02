Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Neueste Studienerkenntnisse unterstützen den proaktiven ESG-Ausschluss der MainFirst Fondsmanager vom Team Global Equities/ Absolute Return Multi Asset in Bezug auf Einwegplastik, so die Experten von MainFirst Asset Management.Das Team, bestehend aus Frank Schwarz, Adrian Daniel, Jan-Christoph Herbst und Johannes Schweinebraden, unterstütze bereits seit Oktober 2021 die EU-Direktive zur Verringerung von Kunststoffen. Ziel der Richtlinie sei es, die Auswirkungen bestimmter Kunststoffprodukte auf die Umwelt, insbesondere die Meeresumwelt, und die menschliche Gesundheit zu vermindern sowie den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft mit innovativen und nachhaltigen Geschäftsmodellen, Artikeln und Werkstoffen zu fördern. "Einwegkunststoffe - die billigen Plastikartikel, die wir nur ein einziges Mal benutzen und dann wegwerfen - genau diese Artikel sind der Inbegriff des weltweiten Plastikproblems. Unsere Gesellschaft muss wegkommen von ihrer Wegwerfkultur", fordere Adrian Daniel, Portfoliomanager im Team.Rund 100 Unternehmen würden aktuell 90 Prozent der weltweiten Einwegkunststoffe produzieren. Diese Hersteller würden wiederum von globalen Finanzinstituten unterstützt, die in diese Unternehmen investieren würden oder Bankdienstleistungen, die Kredite zur Finanzierung von Betriebskapital und Expansionsplänen anböten. Sie würden hohe Summen für Unternehmen bereit stellen, die Polymere aus fossilen Brennstoffen herstellen würden und nur einen Bruchteil für Unternehmen, die versuchen würden, auf eine Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe umzustellen. Diesem Missverhältnis entsage sich das Team durch den Ausschluss der 100 größten Polymer- bzw. Einwegplastikproduzenten in seiner Allokation und zeige damit einmal mehr, dass Investments und Umweltschutz sich nicht gegenseitig ausschließen würden. (23.02.2022/ac/a/m)