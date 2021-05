Unternehmensnachrichten:



Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: VLKPF) habe bekanntgegeben, dass die Auslieferungen des Konzerns im Vergleich zum Vorjahr um 75,2% auf 829,8 Tsd. angestiegen seien. Die Auslieferungen im bisherigen Jahresverlauf (Januar bis April) hätten 2,48 Mio. Einheiten erreicht und seien im Vergleich zum Vorjahr um 31,5% gestiegen.



Allianz Global Investors, die Vermögensverwaltungseinheit der Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF), prüfe potenzielle Möglichkeiten für eine Konsolidierung innerhalb des Sektors. Tobias Pross, der CEO von Allianz Global Investors, habe gesagt, dass das Unternehmen Deals verfolgen könnte, aber nur unter der Bedingung, dass die Wertschöpfung klar und greifbar sei.



Siemens Digital Industries Software, eine Geschäftseinheit von Siemens ((ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF), habe die Übernahme des niederländischen Unternehmens Fractal Technologies bekanntgegeben, das Lösungen zur IP-Validierung entwickele. Die Akquisition werde Siemens helfen, die Qualität seiner integrierten Schaltungsdesigns zu verbessern und seinen Kunden zu helfen, interne und externe IPs schneller und einfacher zu validieren. Die Akquisition sei im Mai abgeschlossen worden, finanzielle Details seien nicht bekannt gegeben worden. (14.05.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte erholen sich weiter von dem Ausverkauf in der ersten Wochenhälfte, so die Experten von XTB.Gewinne seien in ganz Europa zu beobachten, wobei der polnische WIG20 (ISIN: PL9999999987, WKN: 969729) ein Nachzügler sei und derzeit 0,7% im Minus notiere. Die Indices aus Portugal und Spanien seien heute die europäischen Top-Performer.