Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise bleiben aktuell ein Seismograph für Hoffnung und Sorge im Kampf gegen die globale Ausbreitung des Coronavirus, so Niklas von Perbandt und Christian Reuter von der NORD/LB.



In Abwesenheit dramatischer Negativmeldungen zum Infektionsverlauf seien die Preise für die Nordseesorte Brent bis zur Mitte der vergangenen Woche angestiegen und hätten kurzfristig knapp unter der Marke von USD 60 pro Fass notiert. Begünstigend gewirkt hätten zudem die starken Förderausfälle in Libyen infolge eines erneuten Angriffs der Truppen um General Haftar auf den Hafen in Tripolis, sowie neue Sanktionen der USA gegen den venezolanischen Ölexport. Nachdem die OPEC am Freitag die Hoffnungen einiger Marktteilnehmer auf eine weitere Fördermengenkürzung noch vor der regulären Kartellsitzung Anfang März zerschlagen habe, seien die Ölpreise jedoch wieder unter Druck geraten. Trotzdem habe Brent zum Handelsschluss am Freitag bei USD 58,44 pro Barrel in Summe um 2,3% fester als in der Vorwoche notiert.



Dieses Kursplus sei bereits in den ersten Handelsstunden dieser Woche wieder verloren. Mit dem Ausbruch neuer Infektionsherde in Südkorea und Italien drohe sich das Coronavirus nun zusehends zu einem globalen Problem für die Märkte zu entwickeln. Während sich die Auswirkungen der eingeschränkten Produktions- und Reiseaktivitäten in China bereits in deutlich reduzierten Raffineriedurchsätzen und einer schwachen Produktennachfrage niederschlagen würden, würden ähnliche Entwicklungen entsprechend auch auf dem europäischen Kontinent befürchtet. Dies treibe die Ölpreise tief in die Verlustzone. Ob sich die weitere Ausbreitung des Virus durch die Schließungen öffentlicher Einrichtungen und die Beschränkungen des Personennah- und Fernverkehrs eindämmen lasse, bleibe zu beobachten. Die Ölpreise dürften in diesem Umfeld weiterhin fragil bleiben. In der laufenden sowie auch in der kommenden Woche dürfte der Blick zudem wieder verstärkt auf die Förderpolitik der OPEC gerichtet werden. Der ohnehin tendenziell überversorgte Rohölmarkt werde durch die abgeschwächte Ölnachfrage zusätzlich belastet, sodass zahlreiche Marktteilnehmer mit dem Beschluss weiterer Einschnitte in die Fördermengen des Kartells am 5. bis 7. März rechnen würden. (Ausgabe 9 vom 24.02.2020) (25.02.2020/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.