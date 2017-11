Wien (www.aktiencheck.de) - Die aktuelle Bilanzsaison neigt sich allen voran in den USA dem Ende zu, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Besser sei es beim US-Netzwerkspezialisten Cisco (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) gelaufen, der mit einem überraschend erfreulichem Blick auf das laufende Quartal für positiven Schlagzeilen gesorgt habe. So habe das Unternehmen im Rahmen seiner Bilanzkonferenz m Mittwoch nach US-Börsenschluss bekanntgegeben, dass der Umsatz im zweiten Geschäftsjahresviertel um 1 bis 3% zulegen dürfte. Analysten hätten bisher nur mit plus 0,94% gerechnet. Damit dürfte der seit acht Quartalen anhaltende Umsatzschwund gestoppt werden. In einer ersten Reaktion im nachbörslichen Handel habe die Aktie um mehr als 4% zulegen können.Positiv habe sich nach dem heftigen Kursrutsch der vergangenen beiden Handelstage die Aktie von General Electric (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) entwickelt. Mit einem Plus von rund 2% habe sie sich an die Spitze des Dow Jones Industrial Average (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) gesetzt. (16.11.2017/ac/a/m)