In "Goldausblick für das erste Quartal 2021: Bislang unbekanntes Terrain" hätten die Experten von WisdomTree Europe ihre Prognosen für Gold für zwei wirtschaftliche Szenarien dargelegt - eine V-förmige und eine U-förmige wirtschaftliche Erholung. Ein U-förmige wirtschaftliche Erholung scheine immer wahrscheinlicher, daher würden die Experten dies als Basis für ihren Silberausblick nutzen. Bei der U-förmigen wirtschaftlichen Erholungsprognose würden sie unterstellen, dass sich die globale Wirtschaft bei der Erholung von COVID-19 schwertue. Die von den Zentralbanken und Finanzbehörden bereitgestellten Fazilitäten würden stark in Anspruch genommen und ausgeweitet. Es könnte deshalb zu weiteren Lockerungsmaßnahmen kommen. In diesem Umfeld könnte Gold auf 2.200 US-Dollar pro Feinunze steigen. Unabhängig von einer V- oder U-förmigen wirtschaftlichen Erholung zeige die interne Prognose der Experten von WisdomTree Europe, dass Gold auf noch nie da gewesene Hochs steigen werde. Bei einer U-förmigen wirtschaftlichen Erholung könnte es sich über einen längeren Zeitraum auf einem Niveau über 2.000 US-Dollar pro Feinunze halten.



Beim Wachstum könnte Silber Gold unseres Erachtens überholen, so die Experten von WisdomTree Europe. Silber könnte bis Ende dieses Jahres trotz einer schwachen industriellen Nachfrage und anwachsender Bestände auf 26,50 US-Dollar pro Feinunze steigen. Ausgehend von einem Preis von 17,10 US-Dollar pro Feinunze (19/05/2020) zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels (19.05.2020), entspräche dies einem Zuwachs von fast 55 Prozent. Er würde nicht ausreichen, um die Gold-Silber-Ratio auf ein normales Niveau zurückzuführen. In der Tat könnte die Ratio immer noch fast eine Standardabweichung über dem Durchschnitt liegen. Wenn die Goldprognose der Experten von WisdomTree Europe für das vierte Quartal 2020 von 2.100 US-Dollar pro Feinunze korrekt sei und die Gold-Silber-Ratio sich normalisiere, würde der Silberpreis über 30 US-Dollar liegen. Nach Erachten der Experten werde die Ratio angesichts der schwachen Industrienachfrage im kommenden Jahr nicht auf einen normalen Stand zurückkehren. Bis zum Ende des ersten Quartals 2021 könnte Silber auf 21,40 US-Dollar pro Feinunze nachgeben, während Gold weiter auf 2.200 US-Dollar zulegen könnte. Dies würde zu einem Anstieg der Gold-Silber-Ratio auf 102 führen.



Für die Manufacturing Purchasing Managers Indices (Einkaufsmanagerindices für das Verarbeitende Gewerbe) - unsere Ersatzgröße für die Silbernachfrage aus der Industrie - prognostizieren wir eine Erholung gegenüber den aktuellen Krisenständen, so die Experten von WisdomTree Europe. Die Erholung werde jedoch langsam vor sich gehen und innerhalb des Prognosehorizonts möglicherweise nicht über 50 steigen (Grenze zwischen Kontraktion und Wachstum). Da die Lockdown-Maßnahmen im aktuellen Umfeld nur langsam gelockert werden könnten und obwohl all die geld- und finanzpolitischen Lockerungsmaßnahmen die natürliche Nachfrage nach industrieller Aktivität möglicherweise stärken würden, werde sich diese Erholung im Vergleich zu 2009 langsamer entwickeln.



Der Abbau von Silber sei seit vier Jahren rückläufig. Die Hauptursachen lägen in der sinkenden Qualität des Erzes in mehreren großen Primärsilberminen, eine geringere Silberproduktion in Kupferminen und erheblichen Störungen in großen Silberminen.



Die Höhe der Investitionen in Minen - eine der Ersatzgrößen unseres Modells - sei in den letzten Monaten zwar deutlich zurückgegangen, habe vor 18 Monaten jedoch noch einen Anstieg verzeichnet. Um in unserem Modell die Zeit widerzuspiegeln, bis eine Erhöhung der Investitionen zu einem merklichen Anstieg der Abbaumenge führt, rechnen wir eine Zeitverzögerung von 18 Monaten ein, so die Experten von WisdomTree Europe. Gegenwärtig könnten sich diese erhöhten Investitionen erwartungsgemäß niederschlagen und demzufolge das Angebot einen Teil der Preiszuwächse bei Silber wettmachen.



Betrachte man die Lage jedoch auf mikroökonomischer Ebene, gebe es Grund zur Annahme, dass der Silberabbau dieses Jahr rückläufig sein werde. Aufgrund von COVID-19 sei der Bergbau in Regionen mit hoher Silberproduktion wie Mexiko, Peru, Bolivien und der kanadischen Provinz Quebec vorübergehend eingestellt worden. Während die Experten in ihrem Modell also auf möglichen Gegenwind durch einen Anstieg des Angebots hinweisen würden, bestehe ein Aufwärtsrisiko beim Preis, falls es im Zusammenhang mit COVID-19 zu Störungen kommt.



In Bezug auf einen anderen Angebotsindikator - die Silberbestände - limitiert uns die beschränkte Datenlage hinsichtlich der globalen Bestände ein, weshalb wir die Bestände von Terminbörsen als Ersatzgröße heranziehen, so die Experten von WisdomTree Europe. Diese seien in den letzten Jahren unermüdlich angestiegen. Obwohl dies schwer mit den sinkenden Abbaumengen der letzten Jahre zu vereinbaren sei, erkläre es die relativ schwachen Silberpreise.



Hierbei sei zu beachten, dass eine Unterscheidung zwischen registriertem und qualifiziertem Bestand bestehe. "Qualifiziert" bedeute, dass das Metall die Anforderungen der Börse erfülle, jedoch nicht als Sicherheit für eine Transaktion am Terminmarkt eingesetzt werde. "Registriert" bedeute dagegen, dass das Metall die Anforderungen erfülle und als Sicherheit für Transaktionen am Terminmarkt eingesetzt werde. Da das qualifizierte Metall leicht in registriertes Metall umgewandelt werden könne, würden die Experten von WisdomTree Europe die Gesamtmenge verwenden. Die meisten Zuwächse würden jedoch bei qualifiziertem und nicht bei registriertem Metall verzeichnet. Die Ursache dafür könnte einfach in der verstärkten Lagerung in COMEX-Lagerhäusern, anstatt in anderen Lagerhäusern liegen. Gleichwohl dämpfe die größere Quelle sichtbarer Bestände den Preis von Silber. Unseren Erwartungen zufolge wird dies beim Preis auch weiterhin für Gegenwind sorgen, so die Experten von WisdomTree Europe.



Obwohl eine sinkende Industrienachfrage und potenzielle Anstiege des Angebots bei Silber für Gegenwind sorgen würden, sollte seine Korrelation mit Gold ihm starken Rückenwind geben. Diese Korrelation sei in den letzten Monaten zwar schlecht gewesen, in den letzten Wochen scheine es jedoch, dass sich beide Metalle wieder annähern würden. Unsere Annahme zu den Angebotszuwächsen, die dem Modell zufolge auf der Behandlung von Zuwächsen des Investitionsaufwands basiert, könnte sich als irreführend erweisen, so die Experten von WisdomTree Europe. Das Silberangebot aus dem Bergbau könnte aufgrund der Einschränkungen durch COVID-19 in der Tat auf einem niedrigeren Niveau verbleiben. Deshalb könnte der Preis von Silber einem Aufwärtsrisiko unterliegen. (Ausgabe vom 28.05.2020) (29.05.2020/ac/a/m)







