3. Die Konkurrenz durch die Möglichkeit des Outsourcings in billige Schwellenländer dämpfe das Verarbeitende Gewerbe und einige Dienstleistungen erheblich, und dies werde noch zunehmen, wenn der Westen mehr Verantwortung für die von ihm verursachte Umweltverschmutzung übernehme, was zu weiteren Kosten führen könne.



4. Zentralbanker würden dazu neigen, Gefangene ihrer Paradigmen zu sein. Möglicherweise könnten sie deshalb die nächste Bankenkrise nicht vorhersehen, da sie auf unerwartete Weise auftrete.



Was spreche für anhaltendes Wachstum?



1. Die sehr aggressive Geld- und Fiskalpolitik in vielen fortgeschrittenen Ländern habe zur Folge, dass sich die Erwartungen an das langfristige Wachstum geändert hätten. Die Arbeitnehmer würden auf dem Arbeitsmarkt immer besser zum Zuge kommen, und selbst in reifen Branchen seien die Aussichten durch Innovation und Digitalisierung positiv.



2. Einfache Finanzierungsbedingungen würden ein schnelles Innovationstempo, Digitalisierung, Automatisierung, Datenanalyse und Verbesserung der Infrastruktur unterstützen. Tatsächlich würden Einhörner, also Start-ups, die mit mehr als einer Milliarde Dollar bewertet seien, sich über China und die Vereinigten Staaten hinaus auch in Europa und Indien auszubreiten beginnen.



Es stelle sich die Frage, ob die geldpolitischen, digitalen, ökologischen und steuerlichen Maßnahmen ausreichen würden, um eine langfristige Stagnation zu vermeiden. Die Antwort laute vorläufig: Die Europäer würden möglicherweise nicht genug tun, um ein Stagnieren des Wachstums zu vermeiden, weil sie zu konservativ seien. Und die USA würden zwar genug tun, sich aber möglicherweise zu sehr auf die Infrastruktur der alten Wirtschaft konzentrieren.



Ob wir langfristige Stagnation oder anhaltendes Wachstum sehen werden, wird von den Entscheidungen abhängen, die Europa und die USA in den kommenden Jahren treffen werden, so die Experten von Nordea Asset Management. Die Aussichten seien jedoch ermutigend. Man könne also hoffen, dass die Entscheider schnell handeln würden, bevor die alten säkularen Kräfte wieder die Oberhand gewinnen würden. Für den Fall, dass dies nicht gelinge, sei ein defensiver Multi-Asset-Fonds mit Schwerpunkt auf stabilen Aktien für Investoren interessant. (12.08.2021/ac/a/m)







