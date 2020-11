"Anlagechancen bei Multi-Asset-Hedgefonds und Alternativen Investments könnten in diesem durch langfristig niedrige Zinssätze geprägten Umfeld attraktiver werden. Infrastruktur dürfte zu den großen Nutznießern weltweiter Konjunkturpakete gehören, und im Universum börsengehandelter Wertpapiere müssen sich Anleger wegen der geringen Renditen auf Staatsanleihen aus Industrieländern eine eher globale Sichtweise aneignen. Unserer Ansicht nach macht dies auf US-Dollar lautende Schwellenländeranleihen, einschließlich chinesischer Staatsanleihen, besonders interessant", so Evan Brown weiter.



Mit Blick auf das Jahr 2021 und darüber hinaus sehe UBS-AM fünf potenzielle Überraschungen für die Märkte. "Die Covid-19-Pandemie hat uns alle erschüttert. Daher lohnt es sich für Anleger zu überlegen, welche Überraschungen das Jahr 2021 bereithalten könnte und was dies für ihre Anlageentscheidungen bedeutet", meine Barry Gill.



Fünf Überraschungen für die Märkte in 2021:



1. Zunehmende Cyber-Kriminalität: Das Virus und das damit einhergehende Herunterfahren der Wirtschaft hätten zu erheblichen Veränderungen im Hinblick auf das Arbeiten im Home-Office geführt. Bestimmte Sektoren und Unternehmen seien dadurch möglicherweise anfälliger für Beeinträchtigungen durch Cyber-Angriffe geworden.



2. 2021 werde aller Voraussicht nach das "Jahr der Impfstoffe" werden: Hochwirksame und schnell verabreichte Impfstoffe würden wahrscheinlich eine unerwartet schnelle Rückkehr zur Normalität ermöglichen, während eine weiterhin äußerst akkommodierende Geldpolitik zu einer euphorischen Rally an den Aktienmärkten führen könnte.



3. Stillstand in der Finanzpolitik: Trotz äußerst niedriger Zinssätze und der wirtschaftlichen Notwendigkeit würden politischer Stillstand in den USA und eine geringere Bereitschaft zu fiskalpolitischen Maßnahmen in Europa bedeuten, dass es in den Monaten bis zu Massenimpfungen gegen das Coronavirus keine Überbrückungshilfen geben werde. Die Folge könnte ein zweiter Abschwung der Weltwirtschaft und der Finanzmärkte sein.



4. Monopol-Misere: Eine mögliche Veränderung des Steuerrechts und eine strengere Regulierung großer Technologie-Unternehmen könnten in Bezug auf die Marktführerschaft bedeutende Veränderungen zugunsten von Small-Cap-Unternehmen in Gang setzen.



5. Verbesserung der Beziehungen zwischen den USA und China: Die neue Führungsspitze in den USA schaffe die Voraussetzungen für eine Wiederannäherung an China. Dazu würden der Abbau von Zöllen und Verlangsamung von Exportbeschränkungen im Technologiebereich gehören. Weniger Unsicherheit und bessere Aussichten für den Handel würden eine größere Umschichtung von Geldern aus Vermögenswerten aus Industrieländern in solche aus Schwellenländern bewirken. (24.11.2020/ac/a/m)







