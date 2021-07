Mittwoch:



- Deutschland: GfK Verbrauchervertrauen. Die Laune der Privathaushalte dürfte angesichts der Fortschritte bei der Pandemie-Bekämpfung weiter gestiegen sein.



- USA: FOMC-Zinsentscheid. Mit der Sitzung der US-Notenbank stehe das Highlight der Woche an. Die Märkte würden genau beobachten, ob es konkrete Hinweise auf ein baldiges Zurückfahren der Anleihekäufe in den USA gebe.



Donnerstag:



- Deutschland: Verbraucherpreise. Nach einer kurzen Verschnaufpause im Vormonat dürfte die Inflationsrate im Juli wieder stark gestiegen sein. Auch der EWU-weite Verbraucherpreisindex, der am Donnerstag veröffentlicht werde, könnte im Vorjahresvergleich etwas stärker zulegen, wenn auch moderater als in

Deutschland.



- USA: Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal. Nach einem bereits wachstumsstarken ersten Quartal 2021 sollte die Wirtschaftsleistung im Frühjahr noch dynamischer gestiegen sein und die rasche Erholung der US-Wirtschaft von der Pandemie dokumentieren.



Freitag:



- Eurozone: Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal. Es werde mit einem deutlichen Anstieg der Wirtschaftsleistung gerechnet, nachdem diese zu Jahresbeginn wegen der Lockdowns noch eingebrochen sei.



- USA: Konsumentenausgaben im Juni. Nach einer Stagnation im Vormonat dürften die Ausgaben der Verbraucher wieder deutlich gestiegen sein.



In den USA würden die großen Tech-Unternehmen Alphabet, Apple, Microsoft und Facebook über das abgelaufene Geschäftsquartal berichten. Außerdem gebe es neue Zahlen unter anderem von GE, Pfizer und UPS. In Europa stünden kommende Woche Schwergewichte wie Airbus, BASF, Deutsche Börse, Linde und Volkswagen auf der Liste der berichtenden Unternehmen. (Ausgabe vom 23.07.2021) (26.07.2021/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Ein Ausblick auf die kommende Woche von Postbank Research:Montag:- Deutschland: ifo Geschäftsklima für Juli. Nach starken Anstiegen in den Vormonaten wäre ein kleiner Rücksetzer - vor allem bei den Konjunkturerwartungen - kaum überraschend.- USA: Neubauverkäufe im Juni. Die Verkäufe neuer Häuser dürften sich von den vorangegangenen Rückschlägen etwas erholen. Angesichts anhaltender Angebotsengpässe sei aber auch nicht mit großen Zuwächsen zu rechnen.- USA: Dallas-FED-Index für das Verarbeitende Gewerbe im Juli. Der Stimmungsindex dürfte ebenso wie der morgen anstehende Indikator für das Gebiet Philadelphia auf anhaltend kräftige Produktionsaktivitäten in derbetreffenden Region hinweisen.- USA: Aufträge langlebiger Güter. Die Bestellungen dürften im Juni erneut stark gestiegen sein.- USA: Conference Board Verbrauchervertrauen im Juli. Die zuletzt gute Stimmung der Verbraucher könnte angesichts der wieder gestiegenen Infektionszahlen einer Kratzer bekommen, was den Aufschwung beim Konsum aber nicht infrage stellen sollte.