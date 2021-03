USA: NFIB-Index zur Stimmung kleiner US-Unternehmen im Februar. Die spektakuläre Rally bei Small-Cap-Aktien, die von Reflation, Impfstoffeinführungen und wirtschaftlichem Optimismus angetrieben worden sei, sei im Februar ins Stocken gekommen. Die NFIB-Umfrage werde den Märkten einen Einblick in die Situation der kleinen Unternehmen geben.



Mittwoch:



USA: Entwicklung der Realeinkommen und Verbraucherpreise im Februar, die Erzeugerpreise würden am Freitag folgen. Die jüngsten Einkaufsmanagerindices würden auf einen wachsenden Inflationsdruck hindeuten. Während mit einem durch niedrige Vergleichswerte bedingten deutlichen Inflationsschub frühestens im zweiten Quartal gerechnet werde, könnte eine frühere Überraschung die Renditen in die Höhe treiben und die zinssensiblen Aktiensektoren weiter belasten.



Donnerstag:



Eurozone: EZB-Zinsentscheid. Es werde mit keiner Zinsänderung gerechnet, allerdings werde gespannt auf mehr Informationen zu einer möglichen Ausweitung der Anleihekäufe geachtet werden.



USA: Wöchentliche Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Da die FED immer wieder die Schwächen des US-Arbeitsmarktes als wichtiges Entscheidungskriterium für ihre Geldpolitik betone, werde der Datenpunkt an den Märkten weiterhin genau verfolgt werden.



Freitag:



USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen im März. Vor dem Hintergrund sich verbessernder wirtschaftlicher Bedingungen und einer zunehmenden Verbreitung von Impfstoffen dürfte die Stimmung weiter zugelegt haben. (Ausgabe vom 05.03.2021) (08.03.2021/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Ein Ausblick auf die kommende Woche von Postbank Research:Montag:Eurozone: Deutsche Industrieproduktion im Januar, und Spanien, Italien folge Dienstag, Frankreich und Griechenland am Mittwoch, Eurozone insgesamt am Freitag. Trotz der inländischen Schwäche zeige sich der deutsche Industriesektor robust.Eurozone: Sentix-Investorenvertrauen im März. Die Volatilität an den Rentenmärkten könnte die Investorenstimmung belastet haben.Deutschland: Januar-Handelsbilanz. Nachdem der Vormonatswert bereits nach oben korrigiert worden sei, könnte die Bilanz im Januar nochmal etwas höher ausfallen.