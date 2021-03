Dienstag:



Deutschland: Deutsche Arbeitslosenquote im Februar, die Entwicklung der Auftragseingänge der deutschen Industrie im Januar würden am Freitag veröffentlicht. Die Daten würden einen Aufschluss über die Situation der deutschen Wirtschaft geben und dürften sich anhaltend robust präsentieren.



Donnerstag:



China: Nach der Tagung des Chinese People's Political Consultative Committee (CPPCC) tage am Freitag der Nationale Volkskongress (NPC). Die "Zwei Sitzungen" dauern in der Regel etwa zehn Tage. Am ersten Tag der NPC-Sitzung werde Premier Li die Zielwerte der Regierung für das Wirtschaftswachstum, die Beschäftigung, die Inflation sowie und das Haushaltsdefizit bekannt geben. Darüber hinaus werde auf der diesjährigen Sitzung der 14. Fünfjahresplan verabschiedet, der Ziele für wichtige Indikatoren enthalte, die die Regierung in den nächsten fünf Jahren zu erreichen versuche.



Freitag:



USA: Nach dem Beschäftigungsbericht der Automatic Data Processing Inc. (ADP) am Mittwoch und den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe am Donnerstag konzentriere sich die Aufmerksamkeit vor allem auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht für Februar. Nach einem enttäuschenden Bericht im Januar habe die gute Entwicklung der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung den Ausblick für den US-Arbeitsmarkt zuletzt wieder verbessert. (Ausgabe vom 26.02.2021) (01.03.2021/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Ein Ausblick auf die kommende Woche von Postbank Research:Montag:Welt: Veröffentlichung der Einkaufsmanagerindices für das Verarbeitende Gewerbe im Februar, die Indices für den Dienstleistungssektor würden am Mittwoch veröffentlicht. In den USA, Japan und dem Euroraum lägen die Einkaufsmanagerindices für das Verarbeitende Gewerbe bereits über der Expansionsschwelle von 50. In Zukunft müsse die Erholung den globalen Dienstleistungssektor ebenfalls deutlich zulegen, um den Konjunkturoptimismus weiter zu stärken.USA: ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe im Februar, der Index für den Dienstleistungssektor folge am Mittwoch. Die ISM-Umfragen dürften einen wichtigen Einblick in mögliche Engpässe in der US-Wirtschaft und die Entwicklung des Inflationsdrucks geben.