- Unterschiedliche Konjunkturverläufe würden auch zu unterschiedlichen geldpolitischen Maßnahmen führen.



Chancen würden sich auf den Kreditmärkten ergeben:



- Aber bei so niedrigen Anleiherenditen müsse man neue Wege gehen.



- Und nach ihnen in den so genannten Schwellenländern oder in Branchen suchen, die etwas exponierter seien oder mit Anlagethemen, die komplexer zu analysieren seien.



Die Aktienmärkte würden immer noch Steigerungspotenzial bieten:



- Die Experten seien ausgewogen aufgestellt, zwischen Unternehmen mit langfristigen Wachstumstreibern (reichlich vorhanden in den USA und China) und Firmen, die von der Konjunkturerholung profitieren würden (vor allem in Europa).



- Vorsicht im Hinblick auf die "Value" Segmente. Der Optimismus des Konsenses scheine sich weitgehend in der Positionierung des Marktes widerzuspiegeln.



Auf den Devisenmärkten:



- Infolge eines ungünstigeren Wachstumsdifferentials in den USA und wachsender Gegenkräfte hätten die Experten ein geringes Engagement gegenüber dem Dollar.



- Die Rohstoffpreise seien sehr stark gewesen, aber einige rohstoffexportierende Währungen seien ins Stocken geraten. Die Experten würden sich auch diesen nur selektiv aussetzen.



"In der Eurozone erwarten die Märkte eine Straffung der Geldpolitik innerhalb von zwei Jahren sowie weniger Anlage-Käufe durch die EZB. Dies erscheint uns verfrüht. Die Inflation ist in dieser Phase hauptsächlich ein amerikanisches Phänomen."



"2021 ist ein außergewöhnliches Jahr für die Ergebnisentwicklung bei Unternehmen weltweit, aber mit der Rückkehr zu einer gewissen Form von Normalität sollte das Gewinnwachstum der globalen Aktienindices bereits im nächsten Jahr zu seinem langfristigen Trend zurückkehren." (16.06.2021/ac/a/m)







Luxemburg (www.aktiencheck.de) - Die aktuelle globale Konjunkturerholung ist zwar sehr markant, aber gleichzeitig sehr ungleichmäßig, so Gergely Majoros, Mitglied des Investmentkomitees bei Carmignac.Diese signifikanten zeitlichen und strukturellen Unterschiede zwischen den Ländern müsse man berücksichtigen. Hinzu komme, dass eine Trendwende bei einigen Zentralbanken, unter anderem der FED, zu erwarten sei. Daher könnten die Märkte in den nächsten Monaten etwas volatiler werden. Darüber hinaus stelle sich die Frage, welche Konsequenzen die erwartete Konjunkturüberhitzung in den USA und die US-Inflation für die Märkte mit sich bringen würden?Makroökonomischer Ausblick- Das Tempo der Impfprogramme sowie das Niveau der fiskalischen Impulse seien für die weitere ungleichmäßige Konjunkturerholung ausschlaggebend.- Kurzfristig betrachtet führe das Aufeinandertreffen einer starken Nachfrage von Seite der Haushalte und Unternehmen auf ein von Engpässen gekennzeichneten Angebot in vielen Bereichen (Halbleitern, Transportkosten, Baumaterialien, und bestimmten Metallen usw.) zu einem vorübergehenden Inflationsdruck.- Darüber hinaus habe die Pandemie strukturelle Trends wie Digitalisierung, Entglobalisierung und Dekarbonisierung beschleunigt. Der erste sei ein positiver, aber die beiden anderen seien negative Angebotsschocks, die einen nachhaltigeren Wiederanstieg der Inflation bewirken könnten."Während der Rest der Welt fiskalische Anreize verfolgt und seine Staatsschulden monetarisiert, versucht China, seinen gesamten Verschuldungsgrad im Inland zu stabilisieren. Dies übt einen starken Aufwärtsdruck auf seine Währung aus. Beijings Versuche, den Anstieg des Yuan zu bremsen, bergen die Gefahr, dass die Handelsspannungen mit den USA wieder aufflammen."AnlagestrategieEin aktives Management des Risikos steigender Zinsen sei unerlässlich:- In den Vereinigten Staaten sei vermutlich davon auszugehen, dass die nächsten Veröffentlichungen mehr die Auswirkungen der Konjunkturerholung widerspiegeln würden. Dies dürfte die US-Zinsen und Inflationserwartungen nach oben treiben.