Nachdem der gesellschaftliche und wirtschaftliche "Lock-Down" im Zuge der Stabilisierung der globalen Infektionswelle habe gelockert werden können, würden Anzeichen sichtbar, dass sich die Konjunktur bereits auf dem Weg der Erholung befinde. Sollte eine große zweite Infektionswelle vermieden werden, sei von einer deutlichen Erholung im zweiten Halbjahr auszugehen. Aufgrund des sehr starken Einbruchs sei aber erst im Laufe des Jahres 2021 zu erwarten, dass die wirtschaftliche Aktivität das Niveau von Ende 2019 wieder erreiche.



Die Aktienmärkte seien aufgrund des globalen Konjunktureinbruchs im März regelrecht eingestürzt. Kursrückgänge um bis zu 38% (Quelle: Bloomberg; Index: EURO STOXX 50; Zeitraum: 19.02.2020- 18.03.2020) in nur vier Wochen hätten sogar die Bewegungen aus dem Jahr 2008 in den Schatten gestellt. Allerdings hätten Aktien fast ebenso schnell zur Erholung angesetzt. Getrieben von einer Stabilisierung der Infektionswelle und einer regelrechten Liquiditätsflut hätten Aktien einen Großteil der Verluste bereits wieder ausgeglichen. Die Kombination von stark reduzierten Gewinnprognosen und der jüngsten Aktienmarktrally habe zu Bewertungen am Aktienmarkt geführt (Kurs-Gewinn-Verhältnis (KVG) in Europa: 17,9), welche man bisher nur aus der Dotcom-Blase Anfang der 2000er Jahre gekannt habe (KGV auf Basis der geschätzten Gewinne; Quelle: MSCI, Thomson Reuters; Stand: 12.06.2020).



Langfristig möge man zu Recht argumentieren, dass diese keine besonders attraktiven Einstiegsgelegenheiten böten. Man müsse sich aber vor Augen führen, dass das in Europa grassierende Negativzinsumfeld seit Jahren kaum Alternativen biete. Dem Club der Niedrigzinsen seien die USA in den letzten zwölf Monaten beigetreten. Am Immobilienmarkt habe man ebenfalls eine Neubewertung in den vergangenen Jahren erlebt. Insofern ist es gut vorstellbar, dass diese hohen Bewertungen am Aktienmarkt uns noch eine Zeit begleiten und erst durch den Anstieg der Unternehmensgewinne in den nächsten Jahren abgebaut werden, so Alexander Chamier.



Auf kurzfristige Sicht sei bemerkenswert, dass taktische Stimmungs- und Positionierungsdaten trotz der stark angezogenen Bewertungen keine Warnsignale geben würden. Teilweise würden Positionierungsdaten noch für ein sehr defensives Agieren der Investoren sprechen - dies biete Chancen. Es scheine noch eine Menge Liquidität an der Seitenlinie zu warten, welche in den Aktienmarkt kommen könnte. Sollte eine zweite Infektionswelle vermieden werden, würden die Experten daher mittelfristig, trotz der jüngsten Erholungsrally, mehr Chancen für Aktien als für sichere Staatsanliehen sehen.



Während die Aktienmarktbewertungen in den letzten Wochen teilweise Augenreiben und Bauschmerzen auslösen würden, würden Gesundheitsaktien relativ günstig bewertet erscheinen. Während die Unternehmensgewinne am Gesamtmarkt eingebrochen seien, hätten sich die Gewinnschätzungen am Gesundheitsmarkt sehr stabil entwickelt. Entsprechend seien die Kurs/Gewinn-Verhältnisse von Gesundheitsaktien viel weniger als am Gesamtmarkt gestiegen. Die relative Bewertung von Gesundheitsaktien erscheine gegenüber dem Gesamtmarkt so günstig wie seit zehn Jahren nicht mehr (KGV auf Basis der geschätzten Gewinne Europa Healthcare 17,5 vs. Europa Gesamtmarkt 17,9; Quelle: MSCI, Thomson Reuters; Stand: 12.06.2020). Die Experten würden daher für diese Branche nicht nur aufgrund des strukturell stärkeren Gewinnwachstums ein überdurchschnittliches Chance/Risiko-Verhältnis sehen. (24.06.2020/ac/a/m)





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach der Lockerung des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen "Lock-Downs" setzt die Konjunktur zur Erholung an, so Alexander Chamier, Senior Portfolio Manager der Apo Asset Management GmbH (apoAsset).Zeitgleich seien die Bewertungen für Aktien massiv gestiegen. Noch seien die Investoren allerdings defensiv aufgestellt. In den Markt könnte noch viel Liquidität fließen. Das biete Anlegern weiterhin Chancen. Dies gelte erst Recht für Aktien aus dem Gesundheitssektor. Diese seien relativ zum Gesamtmarkt historisch günstig bewertet. Die globale Konjunkturerholung hänge am seidenen Faden des Covid-19-Infektionsverlaufs.Die globale Konjunktur habe im zweiten Quartal 2020 bedingt durch die Covid-19-Pandemie einen schockartigen Einbruch erlebt. Auch Europa befinde sich aktuell in einer tiefen Rezession, vielleicht falle der Rückgang noch stärker aus als in der Finanzmarktkrise 2008/2009. Die Regierungen der einzelnen Länder sowie die Zentralbanken hätten weltweit rasch reagiert und massive geld- und fiskalpolitische Unterstützungsmaßnahmen auf den Weg gebracht, welche das Ausmaß der Finanzmarktkrise 2008/2009 überschreiten würden.