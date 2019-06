Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (07.06.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Ende Mai habe der 122. Ärztetag in Münster stattgefunden. Ein Thema sei diesmal auch Cannabis gewesen. Wie es in der Beschlussfassung heiße, werde die Bundesregierung aufgefordert, ein Forschungsprogramm zum medizinischen Nutzen der seit 10. März 2017 zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) verordnungsfähigen Cannabis-Arzneien und -Blüten aufzulegen. Die Studie "Cannabis: Potential und Risiken" (CAPRis) habe aufgezeigt, dass der wissenschaftliche Kenntnisstand zu Wirkungen und Nebenwirkungen der in der Cannabispflanze enthaltenen Cannabinoide weiterhin völlig unzureichend sei.Dies zeige, dass Cannabis immer mehr an Bedeutung gewinne. Man dürfe gespannt sein, wie sich die Gesetzeslage zum Thema Cannabis in Deutschland in den kommenden Jahren entwickeln werde. Experten würden am deutschen Markt gigantisches Potenzial für Cannabis sehen. Er gelte als der voraussichtlich größte Markt für medizinisches Cannabis außerhalb Nordamerikas.Dementsprechend hätten auch die großen Cannabis-Unternehmen aus Kanada bereits ein Auge auf den deutschen Markt geworfen. Derzeit werde versucht, sich bestmöglich zu positionieren. Canopy Growth z.B. habe vor Kurzem die deutsche C3 Cannabinoid Compound Company übernommen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie: