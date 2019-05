NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

8,69 USD +1,05% (08.05.2019, 16:22)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

11,69 CAD +0,95% (08.05.2019, 16:21)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7



Ticker Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P



TSE-Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (08.05.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Der deutsche Markt gelte als der voraussichtlich größte Markt für medizinisches Cannabis außerhalb Nordamerikas. Kein Wunder, dass die großen Cannabis-Player versuchen würden, sich die beste Ausgangsposition hierzulande zu schaffen. Vor Kurzem erst habe Aurora Cannabis eine wichtige Ausschreibung in Deutschland gewonnen. Vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) habe das Unternehmen den Zuschlag für die maximale Anzahl von fünf Losen der Cannabis-Ausschreibung erhalten. Ein Los stehe für eine Jahresmenge von 200 Kilogramm Cannabisblüten. Aurora Cannabis könne somit für den vorgesehenen Zeitraum von vier Jahren pro Jahr eine Tonne liefern. Dies verspreche Einnahmen in Millionenhöhe. Aurora wolle hierzu eine Anlage zur Produktion von medizinischem Cannabis in Deutschland errichten."Aurora ist bereits der Marktführer für Medizinal-Cannabis in Deutschland und der EU", habe Philip Schetter, Geschäftsführer der Aurora Deutschland, gesagt. "Damit ist der Produktionsanlagenbau in Leuna für uns der nächste logische Schritt im Ausbau unseres europaweiten Produktionsnetzwerkes zur Versorgung von Patienten mit standardisierten sowie hochqualitativen medizinischen Cannabis-Blüten und -Vollextrakten.""Der Aktionär" bleibt für das Unternehmen zuversichtlich - Aurora Cannabis könnte mit guten News in den kommenden Monaten schon bald wieder durchstarten, so Marion Schlegel. (Analyse vom 08.05.2019)Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:7,717 EUR +0,73% (08.05.2019, 16:35)