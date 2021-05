Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte daran. Die Börsenmedien AG hat mit Vontobel als Emittent des Finanzinstruments eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach die Börsenmedien AG Vontobel eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Vontobel Vergütungen.



Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

5,677 EUR -5,87% (14.05.2021, 17:38)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

8,41 CAD -5,82% (14.05.2021, 17:24)



NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

6,9558 USD -4,98% (14.05.2021, 17:25)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X8843



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A2P4EC



Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

21P1



Toronto Stock Exchange-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



NYSE-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X8843, WKN: A2P4EC, Ticker-Symbol: 21P1, Toronto Stock Exchange-Symbol: ACB, NYSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (14.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X8843, WKN: A2P4EC, Ticker-Symbol: 21P1, Toronto Stock Exchange-Symbol: ACB, NYSE-Symbol: ACB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Hoffnungen seien so groß gewesen, nachdem Joe Biden die US-Wahl gewonnen habe. Die nahende Legalisierung von Cannabis in den USA habe im Januar und Februar für stark steigende Kurse der Marihuana-Aktien gesorgt. Doch mittlerweile mache sich Ernüchterung breit. Auch die Quartalszahlen von Aurora Cannabis würden sehr enttäuschen.Das kanadische Unternehmen Aurora Cannabis habe gestern nachbörslich Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vorgelegt. Die Erwartungen der Wall Street seien verfehlt worden. Die Aurora-Aktie sei bereits nachbörslich unter Druck gekommen. Am Freitag nun rausche die Aktie um fast zehn Prozent in die Tiefe.Für das am 31. März beendete dritte Quartal habe das Cannabis-Unternehmen in Calgary einen Verlust von 165,7 Millionen Kanadische Dollar (CAD) gemeldet. Auf Basis US-Dollar entspreche das 136,6 Millionen Dollar. Je Aktie belaufe sich der Verlust auf 0,85 CAD bei einem Umsatz von 55,2 Millionen CAD. Zuvor befragte Analysten hätten lediglich einen Verlust von 0,21 CAD bei einem Umsatz von 67 Millionen CAD erwartet.Der Nettoumsatz sei um knapp 21 Prozent auf 55,2 Millionen CAD gefallen. Gleichzeitig habe das Unternehmen erklärt, dass es "weitere Kosteneinsparungen in Höhe von 60 bis 80 Millionen Dollar jährlich" vornehmen wolle. Diese Einsparungen seien zur Erreichung der finanziellen Ziele erforderlich und würden das künftige Umsatzwachstum nicht beeinträchtigen, so Aurora.Zwar habe sich der Nettoumsatz mit medizinischem Cannabis um 17 Prozent erhöht. Doch der Umsatz mit Cannabis für den Freizeitgebrauch sei zwischen Januar und März um 53 Prozent eingebrochen. Den Umsatzrückgang habe Aurora zum Teil auf "Herausforderungen in ganz Kanada in Bezug auf den Verkauf in den Provinzen und den Zugang der Verbraucher zum stationären Einzelhandel" zurückgeführt.Der Desjardin-Analyst, John Chu, habe sein Verkaufsrating beibehalten und das Kursziel für Aurora Cannabis nun von 11,00 auf 8,00 CAD gesenkt. Cantor Fitzgerald wiederum sei neutral geblieben und habe sein Kursziel von 11,25 CAD auf 9,00 CAD gesenkt.Im frühen US-Handel verliere die Aktie von Aurora Cannabis am Freitag rund zehn Prozent auf 6,61 US-Dollar, habe sich dann wieder etwas berappeln können. In Deutschland habe das Aurora-Papier via Tradegate zeitweise nur noch 5,46 Euro gekostet - so wenig wie zuletzt im November 2020.Die Aurora Cannabis-Aktie bleibe angeschlagen. Auch charttechnisch habe sich das Bild weiter eingetrübt."Der Aktionär" hält das Aurora Cannabis-Papier auf der Watchlist, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.05.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte: