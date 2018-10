Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (12.10.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des medizinischen Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB) unter die Lupe.Keine Branche habe die Börse in den letzten Monaten derart elektrisiert wie Cannabis. Constellation Brands habe mit dem Ausbau des Milliarden-Engagements bei Canopy Growth den Sektor in einen neuen Rausch versetzt. Die große Preisfrage: Wer sei der nächste Dealmaker? Im Zusammenhang mit dem Unternehmen Aurora Cannabis sei schon der Name Coca-Cola gefallen.Zwar habe der Hersteller von Cannabis dementiert, dass es jetzt einen Deal mit einem Getränkehersteller zu vermelden gebe. Doch getroffene Hunde würden bellen - nach einer kurzen Schwächephase sei das Papier von Aurora Cannabis wieder aufgedreht.Dass das Unternehmen als Lieferant für einen großen Getränkekonzern infrage komme, sei plausibel. Denn dank der Übernahmen von MedReleaf und CanniMed zähle Aurora Cannabis zu den größten Cannabis-Firmen weltweit. Und Aurora verfüge über Produktionsstätten, die eine EU-GMP-Zertifizierung besitzen würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link