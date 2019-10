Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

3,524 EUR +0,92% (18.10.2019, 14:32)



TSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

5,11 CAD +7,81% (17.10.2019, 22:00)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7



Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P



NYSE-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker-Symbol: 21P, NYSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (18.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker-Symbol: 21P, NYSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Der gestrige Tag sei für Anleger in der Cannabisbranche endlich mal wieder ein Tag zum Jubeln gewesen. Zum einen sei in Kanada der Startschuss zur zweiten Stufe der Legalisierung von Cannabis gefallen, zum anderen habe ein Großteil der Cannabiswerte ordentlich Gewinne verbuchen können. Die Aurora Cannabis-Aktie habe um fast 8% zugelegt.Nachdem die Aktien der Cannabis-Unternehmen förmlich nach unten durchgereicht worden seien, zeichne sich derzeit eine Stabilisierung ab. Zuletzt seien die Werte bereits von starken Quartalszahlen von Aphria beflügelt worden. Zudem seien bei der Cronos Group zwei große Block-Trades zu beobachten gewesen. Für eine Entwarnung sei es zwar noch zu früh. Über die ein oder andere kleine Position im Cannabis-Sektor sollten Anleger allerdings langsam wieder nachdenken, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:3,89 USD +7,76% (17.10.2019, 22:01)