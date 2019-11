Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

TSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

WKN Aurora Cannabis-Aktie:

Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

NYSE-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker-Symbol: 21P, NYSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride.



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker-Symbol: 21P, NYSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Die Aktien der Cannabisunternehmen würden sich derzeit wieder an einer Bodenbildung versuchen. Nachdem die Aktien von Aurora Cannabis & Co in der vergangenen Woche zeitweise an einem Tag Kursgewinne in zweistelliger Prozenthöhe hätten erreichen können, hätten die Papiere anschließend wieder einen Teil ihrer Gewinne abgeben müssen. Den Aktien sei es allerdings gelungen, keine neuen Tiefs mehr auszubilden. Am gestrigen Mittwoch hätten sie sogar erneut schöne Gewinne verzeichnet - darunter auch Aurora Cannabis.Für eine nachhaltige Erholung müssten natürlich noch positive Nachrichten aus dem Sektor folgen. Ganz große Hoffnung liege hier unter anderem auf den USA. Möglicherweise könnte Cannabis als ein Thema im Wahlkampf im kommenden Jahr aufgenommen.Zudem dürfte man nun bald die Auswirkungen der zweiten Legalisierungsstufe in Kanada sehen können. Hier seien seit Mitte Oktober auch cannabishaltige Lebensmittel legal. Die ersten Produkte am Markt würden nach einer 60-tägigen Wartezeit erwartet. Der erste Verkaufstag dürfte demnach der 17. Dezember sein. Experten würden sich von dieser zweiten Legalisierungsstufe einiges erwarten. Man rechne mit einem deutlich höheren Marktpotenzial als bei traditionellen Produkten. Hier wäre es nun allerdings auch wichtig, dass die Erwartungen erfüllt werden könnten. Nachdem der Verkauf nach der ersten Legalisierungsstufe deutlich schlechter gelaufen sei als erhofft, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:2,52 USD +5,44% (27.11.2019, 22:01)