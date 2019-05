NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

8,68 USD +0,23% (21.05.2019, 15:51)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

11,62 CAD 0,00% (22.05.2019, 15:51)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7



Ticker Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P



TSE-Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (22.05.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Das kanadische Unternehmen habe einen neuen Deal gemeldet. Aurora Cannabis werde zukünftig mit dem weltweit größten MMA-Veranstalter Ultimate Fighting Championship (UFC) zusammenarbeiten. Ziel der auf mehrere Jahre ausgerichteten Multi-Millionen-Dollar-Partnerschaft sei die Erforschung des Zusammenspiels von CBD-Produkten und der Gesundheit sowie Erholung der Sportler.UFC-Präsidentin Dana White habe erklärt: "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Aurora, um neue Wege zu finden, die Gesundheit und Sicherheit der Athleten zu verbessern, die an den Wettkämpfen teilnehmen." Aurora Cannabis seinerseits erhoffe sich von der Partnerschaft, die Bekanntheit der UFC für die Entwicklung von CBD-Produkten für Sportler zu nutzen. Terry Booth, der Vorstandsvorsitzende von Aurora Cannabis habe kommentiert: "Diese Partnerschaft bietet zahlreiche Möglichkeiten unsere globales CBD-Geschäft voranzutreiben.""Der Aktionär" erwarte in den kommenden Monaten und Jahren von Aurora Cannabis noch einiges. Anleger könnten hier weiter an Bord bleiben, sollten jedoch eine höhere Volatilität einkalkulieren, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.05.2019)Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:7,81 EUR +0,59% (22.05.2019, 16:05)