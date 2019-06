NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (14.06.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Seit März 2017 sei es Ärzten in Deutschland erlaubt, Patienten Cannabis auf Rezept zu verschreiben. Deutschland arbeite derzeit daran, selbst Cannabis anzubauen. Hierzu habe das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) eine Ausschreibung durchgeführt. Vor einigen Wochen seien die Zuschläge erteilt worden. Aurora Cannabis habe hier den Zuschlag für die maximale Anzahl von fünf Losen zugesprochen bekommen. Hierzu werde nun in Leuna eine Anlage zur Produktion von medizinischem Cannabis in Deutschland errichtet. Die Produktionsmenge solle über einen Zeitraum von vier Jahren insgesamt mindestens 4.000 Kilogramm betragen.Auch der Nachbar Frankreich starte nun ein Medizinalhanf-Modellprojekt. Durch eine Entscheidung am 28. Mai, die im französischen Senat mit großer Mehrheit gefällt worden sei, solle eine zweijährige Projektphase beginnen, in der Patienten in Frankreich legal Cannabis als Medizin beziehen und verwenden könnten. Je nachdem, welche Krankheitsbilder einbezogen würden, könnten in Frankreich zwischen 300.000 und 1 Mio. Patienten Zugang zu medizinischem Cannabis erlangen. Nach der Testphase Mitte 2021 solle dann entschieden werden, ob Medizinhanf dauerhaft legalisiert werde. Um die Versorgung sicherzustellen, sollten entsprechende Lizenzen für den Anbau und die Produktion erteilt werden, den Großteil werde man allerdings wohl importieren müssen. Möglicherweise sei auch hier Aurora Cannabis mit von der Partie.Ein gigantischer Nachfrageschub werde jedoch erwartet, wenn Cannabis in einzelnen Ländern der EU, insbesondere Deutschland, sowie in den USA vollständig legalisiert werde. Bis dahin werde aber noch Zeit vergehen. Mit der Aurora Cannabis-Aktie könne man sich schon jetzt positionieren, um vom großen Wachstumsmarkt profitieren zu können, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.06.2019)