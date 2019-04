Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (10.04.2019/ac/a/a)



Aurora Cannabis habe ein Update zum Status von Aurora Sun veröffentlicht, der neuesten und größten Sky-Class-Anlage des kanadischen Unternehmens. Diese werde derzeit in Medicine Hat, Alberta, errichtet. Um der dynamisch wachsenden globalen Nachfrage nach hochwertigem medizinischem Cannabis in Kanada und im Ausland gerecht zu werden, solle die Anlage auf 1,62 Mio. Quadratfuß ausgebaut werden. Dies entspreche einer Steigerung von 33% gegenüber den ursprünglich geplanten 1,2 Mio. Quadratfuß. Aurora Cannabis sei optimistisch, eine Produktionskapazität von mehr als 230.000 Kilogramm hochwertigem Cannabis pro Jahr zu erreichen, heiße es in einer Mitteilung des Unternehmens. Bislang sei man von einer Kapazität von gut 150.000 Kilogramm ausgegangen.Aurora Cannabis befinde sich also auf dem besten Weg, sein Ziel zu erreichen, die Produktionskapazität auf mehr als 500.000 Kilogramm pro Jahr zu steigern und damit die Spitzenposition unter allen Cannabis-Unternehmen einzunehmen. Der Aurora Cannabis-Aktie vor Kurzem der charttechnische Ausbruch über den wichtigen Widerstand im Bereich von 11 CAD (Kanadische Dollar) gelungen. Derzeit gönne sich das Papier eine Verschnaufpause. Langfristig seien die derzeitigen Kurse weiterhin attraktiv. Zur Absicherung sollten Anleger einen Stopp bei 6,40 Euro platzieren, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.04.2019)