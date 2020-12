Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

8,03 EUR -2,25% (11.12.2020, 15:52)



NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

9,82 USD -1,50% (11.12.2020, 15:39)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

12,61 CAD -0,16% (11.12.2020, 15:40)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X8843



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A2P4EC



Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P1



NYSE-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X8843, WKN: A2P4EC, Ticker-Symbol: 21P1, NYSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (11.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X8843, WKN: A2P4EC, Ticker-Symbol: 21P1, NYSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Der Wahlsieg Joe Bidens habe bei der Marihuana-Aktie ein wahres Kursfeuerwerk ausgelöst. In Spitze habe die Aurora Cannabis-Aktie im November über 250 Prozent zugelegt. Im weiteren Verlauf habe sich der Kurs des Cannabis-Produzenten aber von seiner wilden Seite gezeigt und sei zwischenzeitlich wieder auf Talfahrt gegangen.Die Hoffnung auf eine Legalisierung von Cannabis in den USA habe der Aurora Cannabis-Aktie Anfang November zu einem steilen Höhenflug verholfen. Innerhalb von drei Handelstagen habe der Titel um satte 185 Prozent zugelegt. Genauso lange habe es aber auch gedauert, bis die Kursgewinne in den darauffolgenden Tagen wieder abverkauft gewesen seien.Auch wenn der Kurs zwischenzeitlich wieder rund 50 Prozent gut gemacht und dabei die wichtige 200-Tage-Linie bei rund 9,60 Dollar zurückerobert habe, sehe es charttechnisch für die Aurora Cannabis-Aktie nicht sonderlich gut aus. Der MACD- und Stochastik-Indikator hätten beide am gestrigen Donnerstag ein Verkaufssignal generiert. Auch das stark abfallende Handelsvolumen seit dem November-Hoch bei 14,48 Dollar deute nicht auf eine baldige Erholung der massiven Kursverluste der letzten eineinhalb Jahren hin.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie: