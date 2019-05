Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

7,463 EUR +0,63% (24.05.2019, 16:05)



NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

8,34 USD +1,09% (24.05.2019, 15:57)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

11,29 CAD +1,71% (24.05.2019, 16:07)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7



Ticker Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P



TSE-Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (24.05.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Die Aktie von Aurora Cannabis habe am Donnerstag deutlich Federn lassen müssen. Fast vier Prozent sei es an der Heimatbörse in Toronto nach unten gegangen. Damit sei die jüngst aufgebaute Stärke auch schon wieder dahin. Fundamentale Gründe habe die derzeitige Korrekturphase allerdings nicht, sie sei in erster Linie der allgemeinen Marktschwäche sowie Gewinnmitnahmen infolge des starken Anstiegs seit Dezember vergangenen Jahres geschuldet. Aus charttechnischer Sicht bestehe weiter kein Grund zur Beunruhigung. Hier gelte es insbesondere, sich über der wichtigen Unterstützung in Form der 200-Tage-Linie zu behaupten.Neuen Schub die Aktien könnten Erfolge der Zusammenarbeit mit dem US-Milliardär Nelson Peltz bringen. Der Hedgefonds-Manager sei im Frühjahr als strategischer Berater bei Aurora eingestiegen. Peltz sei Chef der Investmentgesellschaft Train Fund Management und unter anderem an Konzernen wie Procter & Gamble, Sysco und dem Madison Square Garden beteiligt. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Nelson, um unsere weltweite Führung in der Cannabis-Branche weiter auszubauen, indem wir Aurora auf alle großen Marktsegmente ausrichten, für die Cannabis relevant sein wird", habe damals Aurora-Chef Terry Both erklärt.Aurora Cannabis könne derzeit insbesondere mit den höchsten Produktionskapazitäten am Markt punkten. Im laufenden Jahr liege die Rate bei 150.000 Kilogramm. Im kommenden Jahr solle die Kapazität bereits auf 625.000 Kilogramm steigen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie: