Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (23.05.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Im Herbst vergangenen Jahres habe Kanada als zweites Land nach Uruguay den Anbau und Verkauf von Cannabis landesweit für legal erklärt. Seitdem werde über die Entwicklung des Marktes diskutiert. Die Analysten von Cowen and Co hätten nun eine große Studie durchgeführt. Cowen and Co. habe rund 1.800 Kanadier zu ihrem Cannabis- und Alkoholkonsum befragt. Das Ergebnis: Der Cannabisverbrauch in Kanada sei inzwischen doppelt so hoch wie zuvor. Zudem hätten auch insgesamt mehr Kanadier nun Cannabis-Produkte konsumiert. Und - was Brauereien sicher weniger gefallen dürfte - sie würden auch weniger Bier trinken.Die Erhebung von Cowen and Co. habe ergeben, dass 40 Prozent der Befragten in Ontario und Alberta innerhalb des letzten Monats Cannabis konsumiert hätten. Dies liege deutlich über Ergebnissen einer Befragung der Regierung, in der nur 15 Prozent der Befragten angegeben hätten, Cannabis konsumiert zu haben. Sogar 75 Prozent hätten erklärt, dass sie Cannabis zumindest irgendwann einmal in ihrem Leben verwendet hätten. Auch hier habe die Zahl in der Regierungsumfrage mit 60 Prozent deutlich darunter gelegen. "Dieser Unterschied ist nicht ganz überraschend", würden die Cowen-Analystin Vivien Azer und ihre Kollegen schreiben, da die Verbraucher wahrscheinlich eher bereit seien, ihren Cannabiskonsum gegenüber Analysten preis zu geben. Zudem hätten sich die Konsumenten wohl auch weiterhin an den Schwarzmarkt gehalten, so Azer, da das legale Angebot weiter zu gering sei.Gute Nachrichten für die Produzenten wie Aurora Cannabis. Ohnehin zähle Azer das Unternehmen zu ihren Top-Picks im Sektor.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie: