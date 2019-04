NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

9,04 USD -1,42% (08.04.2019, 22:00)



Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

7,94 EUR -1,12% (09.04.2019, 14:30)



TSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

11,99 CAD -2,36% (08.04.2019, 22:00)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7



Ticker Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P



TSE-Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (09.04.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Speziell dem deutschen Cannabis-Markt werde in der Branche hohe Bedeutung beigemessen. Aurora Cannabis sei hier sehr stark positioniert.Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) habe die drei Gewinner der Ausschreibung für den Anbau und Vertrieb von medizinischem Cannabis in Deutschland bekannt gegeben. Gegen die Entscheidung könne aber noch bis zum 17. April geklagt werden. Die erste Ausschreibung im vergangenen Jahr bspw. sei aufgrund einer Fristverletzung aufgehoben worden. Gegen die zweite habe Gerüchten zufolge Aphria geklagt. Das Unternehmen dürfte nun jedoch seine Klage wohl zurückziehen. Denn Aphria sei neben Aurora Cannabis ein der großen Gewinner der Ausschreibung.79 Bieter bzw. Bietergemeinschaften hätten im Ausschreibungsverfahren des BfArM teilgenommen. Drei von insgesamt 13 Losen seien an Demecan, je fünf an Aurora Cannabis und Aphria gegangen. Ein Los stehe für eine Jahresmenge von 200 Kilogramm Cannabisblüten. Aurora Cannabis und Aphira könnten somit für den vorgesehenen Zeitraum von vier Jahren pro Jahr eine Tonne liefern. Dies verspreche Einnahmen in Millionenhöhe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie: