Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

11,47 CAD -6,75% (21.12.2020, 22:00)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X8843



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A2P4EC



Ticker-Symbol Deutschland Aurora Cannabis-Aktie:

21P1



NYSE-Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X8843, WKN: A2P4EC, Ticker-Symbol: 21P1, NYSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (22.12.2020/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis: Droht ein neuer Ausverkauf? AktiennewsDie Aktie von Aurora Cannabis (ISIN: CA05156X8843, WKN: A2P4EC, Ticker-Symbol Deutschland: 21P1, NYSE-Ticker-Symbol: ACB) könnte vor einer stärkeren Abwärtsbewegung stehen, nachdem die gestrige Sitzung auf einem mehrwöchigen Tief unterhalb der Unterstützungszone bei 9,30 Dollar geschlossen wurde, so die Experten von XTB.Seit Anfang Dezember sei die Korrektur immer weiter vertieft worden, da der Widerstand bei 12,15 Dollar trotz mehrerer Tests nicht habe durchbrochen werden können. Sollte die Aktie am Dienstag weiter an Boden verlieren, könnte die Kurslücke vom 24. November geschlossen und die Unterstützungszone zwischen 6,55 und 7,35 Dollar getestet werden.Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie:7,545 EUR +3,29% (22.12.2020, 11:29)NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:8,94 USD -6,88% (21.12.2020, 22:10)