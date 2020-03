Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

1,05 EUR +21,39% (27.03.2020, 12:28)



NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

0,905 USD +21,30% (26.03.2020, 21:10)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

1,26 CAD +18,87% (26.03.2020, 21:28)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7



Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P



NYSE-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker-Symbol: 21P, NYSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (27.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker-Symbol: 21P, NYSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Auch die Aktien der Cannabis-Branche habe die Coronavirus-Krise hart getroffen. Am Donnnerstag hätten die Papiere jedoch wieder ein deutliches Lebenszeichen von sich gegeben. Die Aurora Cannabis-Aktie, die zwischenzeitlich sogar zum Pennystock verkommen sei, habe besonders deutlich zugelegt.Die Cannabis-Branche sei schon vor Ausbruch der Coronavirus-Krise hochgespekulativ gewesen und das sei sie auch jetzt. Im Zuge der starken Korrektur gebe es allerdings durchaus hochinteressante Chancen. Überleben dürften v.a. die Unternehmen mit einer starken Finanzausstattung. Hier sei Canopy Growth sicher ganz vorn dabei, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.03.2020)