Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

8,45 EUR -2,54% (21.03.2019, 10:09)



TSX-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

13,03 CAD -1,44% (20.03.2019, 21:52)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7



Ticker Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P



TSE-Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (21.03.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Das kanadische Unternehmen habe sich dank einer agressiven Akquisitionspolitik in eine Top-Position der Cannabis-Industrie gehievt. Mit einer finanzierten Kapazität von über 500.000 Kilogramm Cannabis pro Jahr besitze Aurora Cannabis den nötigen Raum zum Wachsen, um einen großen Deal mit einem Markenunternehmen einzufädeln. Und die passende Personalie habe das Unternehmen auch an Bord: Nelson Peltz. Peltz sei ein bekannter amerikanischer Hedgefonds-Manager, der die nötige Erfahrung mitbringe, die Aurora Cannabis brauche.Aurora Cannabis habe die Kapazitäten und nun mit Nelson Peltz eine hochinteressante Personalie an Bord, um einen dicken Fisch aus der Top-Riege der Konsumgüterindustrie als Abnehmer zu finden. Die Bekanntgabe von Peltz als strategischen Berater habe der Aurora Cannabis-Aktie mächtig Auftrieb verliehen. Langfristig bleibe das Papier einer der "Aktionär"-Favoriten im Sektor. Kurzfristig könnte der Pot-Stock aber eine Verschnaufpause einlegen, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:9,81 EUR -1,51% (20.03.2019, 21:00)