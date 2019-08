NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

5,99 USD +5,64% (16.08.2019, 22:00)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

7,91 CAD +3,67% (16.08.2019, 22:56)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7



Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P



TSE-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (19.08.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Die Aurora Cannabis-Aktie habe nach dem erneuten deutlichen Kurseinbruch in den vergangenen Tagen zum Wochenschluss zumindest ein Kursplus verbuchen können. Mehr als 3,67% sei es an der Heimatbörse in Toronto nach oben auf 7,91 CAD (Kanadische Dollar) gegangen. Von einem Befreiungsschlag könne man aber noch nicht sprechen. Die Aurora Cannabis-Aktie befinde sich nach wie vor im mittelfristigen Abwärtstrend. Eine wichtige Hürde stelle außerdem die 200-Tage-Linie dar, die derzeit bei knapp 10 CAD verlaufe.Das mittel- bis langfristige Potenzial sei bei Aurora Cannabis enorm. Noch befinde sich die Aurora Cannabis-Aktie jedoch im Korrekturmodus. Anleger sollten das Papier allerdings unbedingt auf ihre Watchlist setzen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:5,608 EUR +4,12% (19.08.2019, 15:19)