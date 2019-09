Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie:



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (11.09.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Am Mittwoch nach US-Börsenschluss sei es soweit, dann werde der Marihuana-Anbieter die Zahlen zum vierten Quartal bzw. abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 vorlegen. Die Analysten würden einen kräftigen Umsatzwachstum erwarten, unter dem Strich dürfte das Cannabis-Schwergewicht jedoch weiter rote Zahlen schreiben. Das sollte Investoren jedoch nicht beunruhigen.Das Unternehmen habe in den vergangenen Jahren mit einer aggressiven Buy-and-Build-Strategie die Produktionskapazitäten massiv ausgebaut. Das lasse sich eindrucksvoll an ein paar Eckdaten ablesen.Doch diese Woche dürfte vor allem die Quartalsbilanz (für die Monate April bis einschließlich Juni) von Aurora Cannabis im Mittelpunkt stehen. Der Umsatz solle den vorläufigen Angaben von Aurora Cannabis zufolge bei 100 bis 107 Mio. CAD (Kanadischer Dollar) liegen. Verglichen mit dem entsprechenden Vorjahreszeitraum, als noch Einnahmen von 19,1 Mio. CAD generiert worden seien, entspreche dies mehr als einer Verfünffachung. Zudem befinde sich Aurora Cannabis auf einem guten Weg in Richtung positives EBITDA.Ein ähnliches Bild würden die Analystenschätzungen für das Q4 abgeben: Im Schnitt werde ein Umsatz von 107,9 Mio. CAD erwartet. Beim EBITDA solle ein Verlust von 4,1 Mio. Dollar in den Büchern stehen.Die Aurora Cannabis-Aktie habe zuletzt unter dem schwachen Umfeld für Cannabis-Werte gelitten. Doch es zeichne sich die Bildung eines tragfähigen Bodens ab. Langfristig bleibe DER AKTIONÄR vom Cannabis-Player überzeugt, kurz- bis mittelfristig sollten interessierte Anleger jedoch den Ausbruch aus dem Abwärtstrend abwarten. Vielleicht werden die Q4-Zahlen der entscheidende Impulsgeber, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link