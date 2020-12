Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

8,33 EUR -7,03% (07.12.2020, 16:49)



NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

10,165 USD -6,66% (07.12.2020, 16:37)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

13,05 CAD -6,05% (07.12.2020, 16:36)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X8843



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A2P4EC



Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P1



NYSE-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X8843, WKN: A2P4EC, Ticker-Symbol: 21P1, NYSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (07.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X8843, WKN: A2P4EC, Ticker-Symbol: 21P1, NYSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Die Aktie des kanadischen Cannabis-Produzenten Aurora Cannabis habe sich seit ihrem Tief im Oktober deutlich erholen können. Zeitweise habe die Aktie sogar 280 Prozent über ihrem Oktober-Tiefstand notiert. Das Papier habe insbesondere von der Hoffnung profitiert, dass mit dem Sieg Joe Bidens bei der US-Präsidentschaftswahl nun die Legalisierung dort fortschreiten könnte. Ein Analyst sieht die Erholung aber vollkommen übertrieben: Gordon Johnson, Analyst bei GLJ Research, erwartete, dass die Aktie auf Null fällt.Gerade weil die Aktie im abgelaufenen Börsenmonat so stark performt habe, zeige sich Johnson für die weitere Entwicklung alles andere als zuversichtlich. Dabei habe der Experte insbesondere auf die schwache Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Quartal verwiesen: Zwar habe das Unternehmen auf der Umsatzseite die Erwartungen schlagen können, unter dem Strich sei das Minus aber signifikant größer geworden. Zudem habe Aurora Geld in deutlich erhöhter Geschwindigkeit verbrannt. Für Johnson gebe es nur einen Weg, auf die jüngste Rallye bei der Aktie zu reagieren: "Verkaufen. Oder sogar Leerverkäufe tätigen - denn diese Aktie wird auf 0 US-Dollar fallen", zitiere Yahoo Finance vor Kurzem den Experten.Auch DER AKTIONÄR favorisiert am Cannabis-Markt derzeit ebenfalls durchaus andere Werte als Aurora Cannabis, die Einschätzung von Gordon hält DER AKTIONÄR aber klar für überzogen. Dass der Analyst ohnehin recht gern mit extrem pessimistischen Kurszielen auffalle, habe sich jüngst bei der Aktie von Tesla gezeigt. Hier habe er ein Kursziel von 40 Dollar ausgegeben.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie: