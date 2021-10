Kursziel

K+S-Aktie

(EUR) Rating

K+S-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 6,50 Underperform CIBC World Markets John Zamparo 29.09.2021 6,50 Sell Canaccord Genuity Matt Bottomley 28.09.2021 8,50 Market-perform Cowen and Company Vivien Azer 28.09.2021 7,00 Neutral MKM Partners Bill Kirk 28.09.2021 6,00 Sell Stifel W. Andrew Carter 28.09.2021

ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X8843



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A2P4EC



Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

21P1



Toronto Stock Exchange-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



NASDAQ-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X8843, WKN: A2P4EC, Ticker-Symbol: 21P1, Toronto Stock Exchange-Symbol: ACB, NASDAQ-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (11.10.2021/ac/a/n)







Edmonton (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X8843, WKN: A2P4EC, Ticker-Symbol: 21P1, Toronto Stock Exchange-Symbol: ACB, NASDAQ-Symbol: ACB) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 8,50 oder 6,00 CAD (Kanadischer Dollar)? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Aurora Cannabis-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Aurora Cannabis Inc. hat am 27. September die Zahlen zum 4. Quartal 2021 veröffentlicht.Wie der Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär" vom 29. September zu entnehmen ist, habe der Marihuana-Anbieter Aurora Cannabis beim Umsatz sogar schwächer abgeschnitten als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die Einnahmen hätten sich auf 54,8 Mio. CAD nach 67,5 Mio. CAD im Vorjahr belaufen. Jedoch habe der Verlust deutlich reduziert werden können, was bei den Anlegern gut angekommen sei. Das EBITDA habe im abgelaufenen Quartal minus 106 Mio. CAD betragen. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum habe noch ein Minus von 1,85 Mrd. CAD zu Buche gestanden.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Aurora Cannabis-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Vivien Azer, Analystin von Cowen and Company, die den Titel am 28. September wiederholt mit dem Rating "market perform" bewertet hat. Das Kursziel lautet weiterhin 8,50 CAD.Die niedrigste Kursprognose für Aurora Cannabis kommt dagegen von Stifel: Der dort zuständige Analyst W. Andrew Carter hat am 28. September das Rating "sell" wiederholt und das Kursziel bei 6,00 CAD belassen.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Aurora Cannabis-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie: