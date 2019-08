NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

6,83 USD +10,34% (06.08.2019, 22:02)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

9,05 CAD +7,87% (06.08.2019, 22:34)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7



Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P



TSE-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (07.08.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Lange sei es ruhig im Cannabissektor gewesen, die Aktien hätten deutliche Korrekturbewegungen hinnehmen müssen. Nun scheine sich das Blatt aber zu wenden. Bei den jüngsten Quartalszahlen habe es eine starke Meldung nach der anderen gegeben.In dieser Woche habe auch Aurora Cannabis ordentlich punkten können. Das kanadische Unternehmen habe vorläufige Zahlen für das abgelaufene Quartal präsentiert. Hier solle sich der Umsatz auf 100 bis 107 Mio CAD (Kanadische Dollar) mehr als verfünffacht haben. Zudem habe Aurora Cannabis erklärt, auf einem guten Weg in Richtung positives EBITDA zu sein. Die Aktie habe am Dienstag an der Heimatbörse in Toronto erneut fast 8% zulegen können. Jetzt befinde sich die Aurora Cannabis-Aktie nur noch knapp unter der wichtigen 200-Tage-Linie. Ein Sprung darüber würde ein Kaufsignal bedeuten, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:6,201 EUR +1,59% (07.08.2019, 13:23)