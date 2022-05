Börsenplätze Aumann-Aktie:



Kurzprofil Aumann AG:



Aumann (ISIN: DE000A2DAM03, WKN: A2DAM0, Ticker-Symbol: AAG) ist ein weltweit führender Hersteller von innovativen Spezialmaschinen und automatisierten Fertigungslinien mit Fokus auf Elektromobilität. Das Unternehmen verbindet einzigartige Wickeltechnologie zur hocheffizienten Herstellung von Elektromotoren mit jahrzehntelanger Automatisierungserfahrung, insbesondere in der Automobilindustrie. Weltweit setzen führende Unternehmen auf Lösungen von Aumann zur Serienproduktion rein elektrischer und hybrider Fahrzeugantriebe, sowie auf Lösungen zur Fertigungsautomatisierung.



Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.aumann-ag.com (18.05.2022/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Aumann-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, nehmen die Aktie der Aumann AG (ISIN: DE000A2DAM03, WKN: A2DAM0, Ticker-Symbol: AAG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die seit einigen Quartalen spürbare Marktbelebung gewinne - wie erwartet und vom "E"-Segment getrieben - zunehmend an Dynamik (Q1/22-Orderbestand: + 83,3% YoY auf 213,9 Mio. EUR), schreiben die Fachanalysten von EQUI.TS in ihrer jetzt vorgelegten Studie zum Spezialmaschinenbauer aus Ost-Westphalen. Der Q1/22-Umsatz habe - mit noch schwacher Preisqualität - wieder den unteren Rand der historischen Schwankungsbreite erreicht, die Kapazitätsauslastung sei gestiegen; das EBITDA sei wieder positiv gewesen, führen die Analysten weiter aus.Dem Vernehmen nach verbessere sich die Bestellqualität kontinuierlich, trotz der Hereinnahme weiterer Großaufträge, wie jüngst bei der dritten Premium-Kfz-OEM-Order geschehen. Es bleibe dabei: Marktanteile würden vor Marge gehen, geben sich die Aktienexperten von EQUI.TS GmbH überzeugt.Dabei hätten wohl Makro-Belastungsfaktoren, wie sinkende Pkw-Produktion 2022 oder Teileverfügbarkeit bei OEM-Kunden, weniger Einfluss, als der Aufwuchs der "E-mobility"-Investitionswelle hierzulande, analysieren die Aktienexperten aus Frankfurt/M.Gleichwohl die 22er Guidance bleibe unverändert. Auch Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, halten in ihrer jüngsten Studie an ihrer "halten"-Empfehlung für die Aumann-Aktie fest. (Analyse vom 18.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link