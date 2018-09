Börsenplätze Aumann-Aktie:



Kurzprofil Aumann AG:



Aumann (ISIN: DE000A2DAM03, WKN: A2DAM0, Ticker-Symbol: AAG) ist ein weltweit führender Hersteller von innovativen Spezialmaschinen und automatisierten Fertigungslinien mit Fokus auf Elektromobilität. Das Unternehmen verbindet einzigartige Wickeltechnologie zur hocheffizienten Herstellung von Elektromotoren mit jahrzehntelanger Automatisierungserfahrung, insbesondere in der Automobilindustrie. Weltweit setzen führende Unternehmen auf Lösungen von Aumann zur Serienproduktion rein elektrischer und hybrider Fahrzeugantriebe, sowie auf Lösungen zur Fertigungsautomatisierung.



Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.Aumann-ag.com. (12.09.2018/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Aumann-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Aumann AG (ISIN: DE000A2DAM03, WKN: A2DAM0, Ticker-Symbol: AAG).Für die Frankfurter Research-Boutique sei klar: Die Aktie weise aktuell kein Premium mehr auf, doch eine Bewertungsprämie bleibe bei den sich abzeichnenden Aussichten gerechtfertigt.Mit mehr Geschäftsdynamik werde das Vertrauens zurückkehren.Für H2/18 sei eine Order-Belebung eingeplant, die bereits sichtbar sei. H2/18 müsse auch schneller wachsen, um die - in 8/18 bestätigte - Guidance zu erfüllen.H1/18 habe den oberen Bereich der Planung erreicht; gleichwohl hätte der Bestelleingang in Q2/18 mit EUR 60 Mio. "Pause gemacht". Nach heutigem Eindruck sei dies ebenso wie das Ausscheiden des langgedienten Co-CEO L. Martinschledde kein Vorbote für einen Trendwechsel, so die Aktienexperten. Stattdessen werde der zweiköpfige Vorstand um Rolf Beckhoff (CEO) und Sebastian Roll (CFO) von einer verstärkten 2. Führungsebene aus Ingenieuren und Projektleitern unterstützt.Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, stufen die Aumann-Aktie weiterhin mit "kaufen" ein. (Analyse vom 12.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link