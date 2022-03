Durch das bessere Preismomentum und die geringere Volatilität dürften nun vermehrt systematische Strategien ihre Aktienquote hochfahren. Nach der kräftigen Erholung würden die Analysten jedoch das Aufwärtspotenzial kurzfristig als begrenzt ansehen, da viele Analysten ihre Gewinnschätzungen reduzieren dürften und die Aktienrückkaufprogramme im Zuge der anstehenden Berichtssaison zurückgefahren würden.



"Nachdem die großen Zentralbanksitzungen hinter uns liegen, wird es in den kommenden zwei Wochen etwas ruhiger", so Prof. Dr. Bernd Meyer. Am 4. April würden sich die Wirtschafts- und Finanzminister der Eurozone treffen. Kernthemen dürften hier die Energiekrise und die hohen Inflationsraten sein. Am 10. April würden die Präsidentschaftswahlen in Frankreich beginnen. Aktuell führe der amtierende Präsident Macron in den Umfragen.



Morgen würden das Konsumentenvertrauen in Deutschland sowie in den USA veröffentlicht. Am Mittwoch kämen die Inflationsdaten (März) für Deutschland und am Donnerstag würden die Zahlen für Frankreich und Italien folgen. Dann würden auch die Einzelhandelsumsätze (Februar) für Deutschland und der PMI für das Verarbeitende Gewerbe (März) in China veröffentlicht. Am Freitag würden die US-Arbeitsmarktdaten (März.) und der ISM Manufacturing PMI (März) folgen. Am 4. April würden die Factory Orders weitere Einblicke in die Auftragslage der US-Industrie nach Ausbruch des Russland-Ukraine-Krieges geben. (28.03.2022/ac/a/m)





Die großen Unsicherheiten bezüglich der Geldpolitik und der volkswirtschaftlichen Auswirkungen von Putins Krieg sorgen für eine erhöhte Aktienmarktvolatilität in beide Richtungen, so Prof. Dr. Bernd Meyer, Chefanlagestratege und Leiter Multi Asset im Wealth and Asset Management bei Berenberg.Nachdem die Aktienmärkte im Zuge der verschärften Sanktionen noch bis Mitte März gefallen seien, hätten sie sich seitdem sogar deutlicher als von den Analysten erwartet erholen können. Treiber dieser Erholungsrally seien neben der schon äußerst pessimistischen Anlegerstimmung vor allem die Eindeckungen von Short-Positionen und Hedges gewesen - zumal nach der ersten Leitzinsanhebung um 25bp durch die FED während ihrer März-Sitzung auch etwas Unsicherheit aus dem Markt gewichen habe.