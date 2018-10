Positiv für die Kapitalmärkte sei das am Wochenende beschlossene neue Abkommen zwischen den USA, Mexico und Kanada zu werten. Dieses ersetze den 24 Jahre alten NAFTA-Beschluss und enthalte neue Vorschriften hinsichtlich des Handels zwischen den drei Ländern, ohne aber die Grundlagen des alten NAFTA-Abkommens völlig zu revidieren. US-Präsident Trump könne dies als Erfolg seiner bilateralen Verhandlungsstrategie feiern, ohne dass sich grundlegend etwas im Vergleich zu früher geändert hätte. Hinsichtlich des Zeitpunkts so kurz vor den "midterm-elections" Anfang November keine unclevere Vorgehensweise.



Weiterhin sei wichtig zu beobachten: Die beste Einschätzung der Verfassung der Aktienmärkte sei ein Blick auf die aktuelle Markttendenz. Diese zeige für die US-amerikanischen Märkte ein erst kürzlich erzieltes erneutes Allzeithoch. Die europäischen Indices seien von neuen Allzeitochs zwar noch deutlich entfernt. Nichtsdestotrotz seien ihre Aktienkurse tendenziell im Sog der US-Märkte gestiegen, in einer Zeit, in der es auch eine Menge an Gründen gegeben hätte, um zu fallen. Dies sei kein schlechtes Zeichen für die Marktrichtung in den nächsten Wochen.



Die Analysten der National-Bank AG hätten es schon häufig betont: Gerade in Europa würden aufgrund des weiter vorherrschenden Niedrigzinsumfeldes wenig bis keine Anlagealternativen existieren. Dies sehe den USA deutlich anders aus (2-jährige US-Bonds: 2,83%). Darüber hinaus zeige sich die EZB-Politik weiter unterstützend, das vorherrschende Null-Zins-Bild sollte mindestens bis weit in die 2. Jahreshälfte 2019 weiter gelten. Auch der zunehmende Protektionismus sei bislang noch nicht in den Inflationsdaten angekommen.



Die FED-Sitzung der letzten Woche habe das positive US-Konjunkturbild erneut bestätigt. Aktienseitig seien daher gerade auch die US-Indices trotz spürbar höherer Bewertung ein unverzichtbares Investment. (02.10.2018/ac/a/m)





Essen (www.aktiencheck.de) - Die Aufwärtsbewegung an den europäischen Aktienmärkten fand zum Wochenausklang eine jähe Unterbrechung, so die Analysten der National-Bank AG.Schuld daran seien die italienischen Budgetverhandlungen gewesen, welche von den Kapitalmärkten zu einer Art Zweikampf zwischen den zwei Hauptprotagonisten der Regierung (Salvini und Di Maio) einerseits und dem gemäßigten Finanzminister Tria andererseits hochstilisiert worden seien. Für Unruhe an den Kapitalmärkten habe dann gesorgt, dass sich Salvini und Di Maio mit ihrer Forderung nach Mehrausgaben durchgesetzt hätten. Der Budgetvorschlag für 2019 beinhalte nun ein Defizit von 2,4%. Das sei unschön, sollte jedoch nicht überdramatisiert werden. Mit dem erwarteten 2,4%-Budgetdefizit lägen die Italiener immer noch merklich besser als die Franzosen (2019-Schätzung: 3,0%), jedoch schlechter als die Spanier (2019-Schätzung: 1,7%, Quelle: Eurostat, EU-Kommission). Problematisch sei allerdings, dass die Italiener deutlich höher verschuldet seien als Franzosen und Spanier. Interessant werde es daher zu beobachten sein, wie die EU-Kommission auf den italienischen Budgetvorschlag reagiere.