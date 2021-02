Unternehmensnachrichten:



Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) habe gesagt, dass seine weltweiten Auslieferungen im Januar um 1,4% auf 824,8 Tausend Fahrzeuge gesunken seien. Die Auslieferungen in Westeuropa seien im ersten Monat des Jahres 2021 um 28% zurückgegangen. Unterdessen seien die Auslieferungen in China im Januar um 22% gestiegen.



Manfred Knof, der Vorstandsvorsitzende der Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF), habe bekanntgegeben, dass sich seine Bank aus dem Aktienhandel zurückziehen werde. Der Schritt sei Teil der Turnaround-Strategie, die darauf abziele, die Kosten der Commerzbank zu senken. Außerdem werde die Bank das Angebot ihrer Investmentbanking-Einheit reduzieren und M&A-Beratung nur noch für Kunden mit "entsprechendem Bedarf" anbieten.



Der Aufsichtsrat und der Vorstand von Aurubis (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Ticker-Symbol: NDA, NASDAQ OTC-Symbol: AIAGF) hätten die Ausschüttung einer Dividende von 1,30 Euro je Aktie empfohlen, 0,05 Euro mehr als im Vorjahr. Zudem habe das Unternehmen an seiner Prognose für 2021 festgehalten. Aurubis erwarte weiterhin einen Anstieg des EBIT von 221 Mio. Euro in 2020 auf 270 bis 330 Mio. Euro in 2021. Die Kapitalrendite werde bei 9 bis 12% erwartet. (12.02.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die meisten europäischen Aktienmärkte fallen am letzten Handelstag der Woche nach einem schwachen asiatischen Handel, so die Experten von XTB.Die Aktien aus Deutschland, Spanien und Italien würden schwächer notieren, während die Aktien in Großbritannien und Frankreich mehr oder weniger unverändert gehandelt würden. Die Aktien aus den Niederlanden würden outperformen, wobei der AEX-Index (ISIN: NL0000000107, WKN: 969241) heute um 0,9% steige. Für heute stünden keine wichtigen Wirtschaftsberichte zur Veröffentlichung an.