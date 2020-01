London (www.aktiencheck.de) - Auch wenn die Situation im Nahen Osten und der Ausgang des Konflikts zwischen den USA und dem Iran noch unklar ist, gehen wir davon aus, dass die Folgen eher regional bleiben und nur geringe Auswirkungen auf die globale Wirtschaftsentwicklung haben werden, so Mark Dowding ist Partner und Chief Investment Officer von BlueBay.Insgesamt erwarte Dowding in diesem Jahr ein robustes weltwirtschaftliches Wachstum. Die Situation an den Märkten dürfte in den nächsten Monaten vom Wechsel zwischen ruhigen und vereinzelten sehr volatilen Phasen geprägt sein. Daher dürfte es mehr denn je aufs Timing ankommen. Die richtige Herangehensweise dürfte sein, den richtigen Zeitpunkt für die Entscheidung zu treffen, Risiken zu erhöhen oder zu reduzieren sowie die Bandbreiten festzulegen, in denen in einer Rally verkauft und in Sell-off-Perioden zugekauft werde. Dies verlange allerdings einiges an Disziplin.Für den Fixed-Income-Bereich erwarte Dowding in diesem Jahr keine herausragenden Gesamtrenditen. Daher werde es in gerade in diesem Bereich besonders darauf ankommen, die Chancen zu ergreifen, die sich durch die Volatilität ergeben würden, um Alpha zu generieren. (10.01.2020/ac/a/m)